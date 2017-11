Els joves de Vedruna Cardona acaben en un meritori tercer lloc en el concurs de Sofia

El grup de joves cardonins de l'escola Vedruna han acabat entercer lloc al concurs Youth Start European Entrepreneurship Award (YouthStart Premi Europeu d´Emprenedoria) que s'ha celebrat a la ciutat de Sofia, Bulgària, ds de dijous fins a dissabte Aquest tercer lloc ha estat molt ben valorat pel grup, que aquest diumenge ha fet el viatge de retorn capa Catalunya. El grup cardoní estava format per Cristina López-Leiva, Roger Llorens, Robert Oriola, Nil Pons, Elisabet Ramos i XinjiéYu i tutoritzat per la professora Àngela M. Colell, Els bagencs han hagut de competir amb onze equips d´emprenedoria procedents de diversos països de la UE (Irlanda, Bèlgica, Països Baicos, Àustria, Luxemburg, Albània, Bulgària i Alemanya).

El seu producte consisteix en l´obtenció d´energia a través de la instal?lació de peces piezoelèctriques en el subsòl dels carrers més transitats i redireccionar-la a l´enllumenat públic. Alhora, els llums del carrers s´autoregulen augmentant o disminuint la intensitat de llum emesa en funció de les necessitats del dia, fent-ne un ús sostenible i eficaç. D´aquesta manera es reduiria la despesa energètica i la contaminació lumínica. El concurs tenir premi per al primer i segon classificat, i distinció per al tercer.

El grup cardoní ja havia presentat el seu projecte en el concurs del Campus Repte Emprèn, i va ser a partir d'aquesta participació que eduCaixa els va seleccionar per a Youth Start European Entrepreneurship Award. El concurs, a part de la competició, també ha estat" un lloc de trobada de diferents grups de joves emprenedors per a compartir idees, projectes i valors a través de tallers i activitats durant aquests dies", segons expliquen fonts de la mateixa escola. "Els joves adquireixen coneixements i habilitats personals basades en l´autocomprensió i l´autoestima", han afegit les mateixes fonts. L´organització Youth Start, sense ànim de lucre, vol conscienciar als joves que els seus reptes es poden convertir en oportunitats per a millorar el futur social.

Vedruna Cardona forma joves fins als 4 cursos d'ESO i els integrants d'aquest grup van acabar el seu període d'educació amb aquest centre educatiu l'estiu passat- De totes maneres, Vedruna Cardona ha trobat el suport dels nous centres on els joves estudien aquest any per poder fer aquest viatge i poder participar en aquest concurs.