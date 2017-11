Sant Joan obre la votació del pressupost participatiu

Sant Joan de Vilatorrada ha posat en marxa el pressupostos participatius d´enguany per als veïns i veïnes del sector Costa Rodona, Mas Llobet i Mas Sant Joan, que podran escollir cinc propostes. El periode de votacions és obert fins al 8 de desembre i s´hi pot participar es a través del web participa.santjoanvilatorrada.cat o a les urnes habilitades al CAP. A més, durant aquesta primera setmana un agent municipal es passejarà pels carrers d´aquesta secció per recollir votacions.

Finalment, han estat set les propostes seleccionades i en base a les qual es podrà emetre el vot i escollir-ne cinc. Una és la millora del carrer Costa Rodona, amb reasfaltat i ampliació d´una part de la vorera (82.814 euros). Una altra és la remodelació del parc infantil del carrer Alzines (87.309 euros) amb renovació de jocs, millora de l´entorn i de la il.luminació. La tercera planteja la creació d´un espai de lleure amb zona verda al carrer Cirerer, amb un parc temàtic de plantes aromàtiques i remeieres de la Catalunya Central (82.460 euros).

Una quarta proposta és la instal.lació d´un rocòdrom a l´Espai Jove (51.122 euros). També es planteja la creació d´un local social, amb un mòdul prefabricat al parc del final del carrer Costa Rodona o del d´Àngel Guimerà (56.779). Una sisena opció a votar és la millora del pati de l´Escola de Música, pel que fa a il.luminació, seguretat, jardineria i paviment. Finalment, una altra proposta que entra a votació és la millora de l´accessibilitat de la part alta del carrer Costa Rodona, amb passos de vianants adaptats, instal.lació de baranes i bancs i ampliació de la vorera.

Poden participar en la votació totes les persones que en data 31 d´octubre de 2017 tenien 16 anys o més i estan empadronades a la secció 1 de Sant Joan de Vilatorrada, que es correspon als sectors Costa Rodona, Mas Llobet i Mas Sant Joan. Cada ciutadà que compleixi aquests requisits podrà votar un màxim de cinc propostes entre les set finalistes.

Durant el període de recollida de propostes (del 16 al 27 d´octubre del 2017) la ciutadania va presentar 16 suggeriments i l´Ajuntament ha acceptat les set detallades. La resta no s´han pogut incloure al llistat de votació perquè no eren competència de l´Ajuntament o no eren viables tècnicament. A més, algunes propostes també s´han unificat perquè eren iguals o molt similars i altres ja s´estan executant o es preveuen executar a molt curt termini.