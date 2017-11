Sant Salvador aprova per al 2018 un pressupost de 4 milions

L´Ajuntament de Sant Salvador ha previst per a l´any que ve la instal.lació de gespa artificial al camp de futbol i la construcció d´un nou espai per a la biblioteca municipal. Aquestes són les dues inversions de més envergadura que hi ha en la proposta de pressupost aprovada pel consistori en el darrer ple municipal.

La inversió al camp de futbol es quantifica amb una partida de 300.000 euros, i es preveu per al seu finançament una subvenció de la Diputació i un préstec a concertar per cobrir la resta del cost. L´alcalde, Albert Miralda, ha argumentat que «la bona salut de les finances municipals, amb un endeutament molt baix, ens permet plantejar-nos aquesta operació. Es tracta d'una reivindicació històrica de les entitats esportives del municipi que fins al moment era inviable, i que permetrà dinamitzar i retenir el planter d'esportistes locals». A més, el pressupost també preveu l´acabament de la construcció dels nous vestidors, que ja s´estan fent.

Pel que fa a la nova biblioteca municipal, que en un primer moment s´havia plantejat com a un trasllat al pis superior de l'edifici de la Sala, acabarà tenint finalment un local propi. El replantejament ha estat motivat, segons fonts municipals, a aspectes «insalvables» com la sobrecàrrega de sostre i l'accessibilitat.

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha aprovat un pressupost global de 4 milions d'euros per a l'any 2018, el que suposa un augment del 5% respecte el d´enguany. A banda de les abans esmentades, s'hi preveuen partides específiques per a la conservació i millora del clavegueram i la urbanització del nucli antic. També l'acabament de les obres del nou centre de dia ubicat a l'edifici annex a l'escola bressol, l'adquisició d'un automòbil elèctric, d'una moto scooter i l'habilitació d'un punt de càrrega per a vehicles elèctrics.

Pel que fa a les ordenances fiscals, aprovades també a la mateixa sessió plenària, mantenen el criteri de congelació dels darrers anys amb la incorporació de rebaixes i bonificacions en diversos àmbits. Per contra, hi ha un increment de la taxa d'escombraries, que passa de 130 a 138 euros anuals, que l´equip de govern argumenta perquè el servei continua generant dèficit.