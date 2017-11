Els treballadors d'Ercros Cardona no accepten la proposta d'acord de l'empresa

Ercros té previst signar aquest dimarts l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que servirà per cessar totalment l'activitat de la planta de Cardona, al Bages, i part de l'activitat de Flix i Vila-seca.

De moment però, la proposta d'acord no té el vistiplau dels treballadors del Bages, que consideren que l'oferta d'indemnització per als qui no acceptin un trasllat a una altra factoria de la companyia és molt baixa. La proposta, segons ha explicat el delegat de personal de la planta bagenca, José Antonio Valverde, és de 20 dies per any treballat –el mínim que estableix la llei-, i un complement que consisteix a pagar un tant per quilòmetre de distància entre el punt de treball actual i el que la companyia oferís com a recol·locació d'aquets treballadors.

La proposta no ha convençut a la majoria de treballadors i ha estat rebutjada per 21 vots en contra i només set a favor. Tot i això, l'ERO pot prosperar aquest dimarts si no aconsegueixen el suport de la resta de treballadors de les plantes de Flix i Vila-seca.

L'Expedient de Regulació d'Ocupació d'Ercros afecta un total de 132 treballadors de les plantes de Cardona (34), Flix (50), i el Complex de Tarragona (48). L'empresa argumenta l'ERO per la decisió de la UE, que fixa l'11 de desembre d'aquest any com a data límit per tal que es deixi de fabricar clor amb la utilització del mercuri, i s'ha de passar a fer-ho amb un altre tipus de procediment. De les tres plantes, Ercros preveu el tancament total de la fàbrica de Cardona, i una part important de l'activitat de Flix, fet que obligarà els seus treballadors a haver de desplaçar-se fins a alguna altra fàbrica del grup si volen conservar la feina.

