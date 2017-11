Ercros tanca l´acord per l´ERO, però la plantilla de Cardona continua rebutjant-lo

La direcció d'Ercros i els representants dels treballadors han arribat aquest dimarts a un acord definitiu sobre l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que tindrà entre altres conseqüències, el tancament de l'activitat que ha dut a terme fins ara a Cardona. Precisament, els treballadors de la factoria bagenca han ratificat que en el seu cas no comparteixen l'acord subscrit pel conjunt dels afectats.

Aquesta reestructuració de personal, derivada de la prohibició europea d'usar la tecnologia de mercuri en el procés de producció de clor, finalment inclourà 105 persones, de les quals 43 pertanyen a la fàbrica de Flix; 34, a la fàbrica de Cardona; i 28, al Complex de Tarragona.

El cost estimat de l'aplicació de l'acord puja a 11 milions d'euros, segons han concretat fonts de la companyia.

Segons el pla social que acompanya l'acord, totes les persones que vegin extingit el seu contracte tindran l'oportunitat de ser recol·locades en altres centres del grup en virtut de les 149 sol·licituds de jubilació parcial voluntària que s´han rebut.

Fonts de la companyia han argumentat que, "atès que l'objectiu del pla social és promoure la màxima recol·locació possible", l'acord preveu un paquet d'indemnitzacions addicionals a la indemnització bàsica que percebran els treballadors afectats.

Esglaonadament es farà una proposta individual a cada treballador per reubicar-lo en altres centres de producció del grup químic. En cas d'acceptar rebran una indemnització de 33 dies per any treballat, amb un màxim de dues anualitats, i 14.000 euros de prima lineal. Si refusen la nova oferta, rebran la indemnització mínima que estableix la llei, 20 dies per any treballat per un màxim de 12 anualitats, i un complement que variarà segons la distància del lloc de treball actual i el refusat.



A aquelles persones que optin per no acceptar l'oferta de recol·locació, si aquesta implica un canvi de residència, se'ls abonarà un import addicional en funció de la distància entre el centre ofert i el seu centre de treball actual, fins a un màxim de 20.000 euros. Aquestes són les condicions que no comparteixen els traballadors de Cardona, que van rebutjar l'acord en una votació feta dilluns.

Les condicions de l'ERO van rebre l'aval de la majoria de treballadors de Flix i Vila-seca en les assemblees que van fer dilluns al vespre, però els de Cardona les van refusar. L'expedient es presentarà aquest dijous a Inspecció de Treball i es començarà a aplicar a partir de l'11 de desembre, la data límit fixada per la Unió Europea per deixar de fabricar clor usant mercuri i passar a altres procediments de producció, l'argument que ha fet servir Ercros per fer proposar aquests acomiadaments. És la data en què ha de cessar l'activitat de les plantes afectades per la prohibició, i els últims el 31 de desembre de 2019, que és quan es preveu que finalitzarà el desmantellament de les instal·lacions tancades.