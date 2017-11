Manresa viu un dels períodes més secs en cent anys, amb pluja escassa i poc sostinguda

L'escassetat de pluja que s'arrossega des de fa mesos està portant Manresa a un dels períodes de més sequera en un segle. Des de l'abril, que està plovent per sota de la mitjana (segons les dades mensuals que consten des del 1916 al Camp d'Aprenentatge del Bages), amb l'excepció de l'octubre, en què van caure més litres de l'habitual, però tan sols en dos dies.

En aquest mes de mig any de sequera perllongada que pateix la capital del Bages, el novembre està sent especialment crític, amb tan sols 8 litres registrats (en un sol dia), quan sol ser un dels mesos més plujosos (amb una mitjana de 56,1 litres). En els darrers cent anys, només una dotzena de vegades hi ha hagut novembres més secs que l'actual, i si bé falten tres dies perquè s'acabi el mes, no s'esperen pluges.

Després d'un hivern de pluja abundant (el març es va més que doblar la mitjana), la situació es va capgirar l'abril, i sobretot el maig i el juny, que es troben entre els deu amb menys pluja des del 1916. El maig, per exemple, tan sols van caure 12,5 litres d'una mitjana de 63, i al juny 11,9 de 51,3.

Amb més o menys intensitat, la sequera està afectant aquests darrers mesos el conjunt de les comarques centrals i fins i tot s'accentua en les poblacions més properes al Pirineu. Puigcerdà i la Seu, per exemple, no arriben ni als 100 litres d'aigua acumulats en l'últim trimestre, mentre que Manresa els sobrepassa lleugerament, i Berga en suma prop de 150.

I és que lluny de solucionar-se, la sequera s'ha perllongat aquesta tardor. Les quantitats recollides a les comarques centrals són escasses i la freqüència de precipitacions també, especialment aquest mes de novembre, amb tan sols un dia de pluja en ciutats com Manresa, Berga o Solsona. A Puigcerdà n'han tingut 4, però únicament s'han recollit 11,2 litres, alguns en forma de neu. Els mesos de setembre i octubre van ser lleugerament més generosos, però amb prou feines s'han superat els deu dies de pluja (amb quantitats apreciables, superiors al litre) en la majoria d'observatoris, en una època en què les precipitacions solen ser abundants.

A Manresa, per exemple, tan sols hi ha hagut sis dies de pluja des que va començar la tardor meteorològica (el 21 de setembre), i han deixat un total de 87,9 litres en tot aquest període, pràcticament tots concentrats a l'octubre. I és que el mes passat van caure 71,8 litres a la capital del Bages (8 més que la mitjana), però tota la pluja del mes es va concentrar en tal sols dos dies (el 18 i el 19 d'octubre). Des d'aleshores tan sols ha tornat a ploure una vegada, els 8 litres que es van recollir el 4 de novembre passat.

En canvi, temporals que deixin fins a 53,6 litres com els que van caure en un sol dia el 19 d'octubre són poc habituals, tot i que se solen donar en aquesta època de l'any. Hi ha altres casos, però comptats, com els 56 litres del 26 de novembre de l'any passat, o els 163,7 del 3 de novembre del 2011.

Les intenses pluges concentrades en dos dies d'octubre no han impedit que, per ara, aquesta sigui una de les tardors més seques des de començament de segle a la capital del Bages (vegeu gràfica), i l'any que hi ha hagut menys pluja (només 6 litres d'una mitjana de 14 en aquest mateix període). Els 87,9 litres que s'acumulen fins avui durant la tardor contrasten amb els 365 que van caure el 2011, els 223 del 2003 i els 213 del 2001, i queden força per sota dels 137,5 litres de mitjana de tot aquest segle. Amb l'excepció de l'octubre, en què va ploure per sobre de la mitjana, la pluja del setembre i el novembre ha estat molt escassa.



Dos anys de la pitjor sequera



La falta de pluja d'aquest mes de novembre, amb només 8 litres recollits a Manresa contrasta amb els 118 que van caure l'any passat , i es dóna una situació semblant a la del 2015, en què es van recollir 27,7 litres.

En aquella ocasió, a més, s'iniciava l'últim gran període de sequera que ha afectat Catalunya, i en el cas del Bages ha estat el més llarg sense gens de pluja dels últims cent anys, 96 dies seguits sense ploure (tret de quantitats inapreciables que no arribaven al litre per metre quadrat). A Manresa, el darrer dia de pluja amb quantitats apreciables d'aquell 2015 va ser el 2 de novembre (van caure 27 litres per metre quadrat), i fins al 7 de febrer de l'any següent no es van registrar quantitats mínimament apreciables (tot i així van caure tan sols 2 litres per metre quadrat en total).