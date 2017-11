Un centenar de persones participen a la Caminada Oliba al seu pas pel Bages

Més d'un centenar de persones van gaudir aquest diumenge passat a la Caminada Oliba 2017 al seu pas pel Bages. Geologia, història i patrimoni es van donar la mà en una iniciativa de caràcter anual promoguda per l'Associació Rutes del Romànic. La sortida, organitzada pel Camí Oliba, Bages Turisme, l'Ajuntament i el Centre Excursionista Sant Vicenç de Castellet.

Els participants van gaudir d'aquest itinerari turístic que connecta algunes de les obres més emblemàtiques de l'art romànic català i que transcorre per quatre comarques situades entre Montserrat i els Pirineus: Ripollès, Osona, Moianès i Bages. El conseller delegat de Bages Turisme i president del Geoparc de la Catalunya Central, Josep Canals, valora en positiu «la coordinació de Bages Turisme amb tots els agents turístics del territori per a la promoció dels recursos i atractius turístics comarcals», com és el cas d'aquesta iniciativa de promoció del Camí Oliba en què han col·laborat administracions públiques i entitats associatives liderades pel Consell Comarcal.

En una jornada gratuïta, amb la col·laboració dels voluntaris de Protecció Civil de Sant Vicenç i el suport de la Diputació de Barcelona, els assistents van fer un itinerari d'uns 14 quilòmetres, amb guiatge i esmorzar inclòs. Durant el trajecte, els participants van gaudir de l'actuació teatralitzada d'un personatge caracteritzat d'abat de Ripoll, que els va explicar la història del Bisbe i Abat Oliba, fil conductor de la ruta turística i personatge històric íntimament lligat al patrimoni romànic català. A més, també van poder conèixer més detalls de les Muntanyes Russes de Sant Vicenç de Castellet de la mà del president del Consell Científic del Geoparc de la Catalunya Central, el Doctor Josep Maria Mata-Perelló.

Des de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, Esther Sánchez, regidora de Turisme, celebra l'èxit de la iniciativa «per haver tingut l'oportunitat d'estrènyer lligams entre el Camí Oliba i el nostre municipi, i poder donar a conèixer la seva vinculació amb el nostre territori».

La Caminada Oliba 2017 s'emmarca en una iniciativa de caràcter anual promoguda per l'Associació Rutes del Romànic, entitat encarregada de gestionar i promocionar el Camí Oliba (GR-151) en coordinació amb tots els seus membres, inclosos els consells comarcals del Bages, Osona, Moianès i el Ripollès. Aquesta associació sense ànim de lucre, creada amb l'objectiu de promoure i donar a conèixer els valors artístics i culturals del romànic, preveu que la Caminada Oliba es desenvolupi en una comarca diferent cada any tal com va succeir el 2015 a Osona o el 2016 al Ripollès abans de celebrar-se enguany al Bages.