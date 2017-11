La plantilla d'Ercros Cardona rebutja el preacord per l'ERO

Els treballadors de la planta que Ercros té a Cardona van rebutjar ahir formalment el preacord a què han arribat els representants dels treballadors amb la companyia per l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO). Els delegats de personal de la factoria bagenca ja havien avançat que no estaven d'acord amb les indemnitzacions fixades en aquest principi d'acord, malgrat el conjunt de representants dels afectats –ja que també inclou part de l'activitat de Flix i de Vila-seca– sí que ho subscriuen.

Ahir, els treballadors de la planta cardonina van posar de manifest, mitjançant votació, el seu rebuig a la proposta. Tanmateix, l'acord per l'ERO es podria signar avui mateix, ja que els de Cardona no són els afectats majoritaris. En concret, la votació que es va fer a la planta bagenca va donar com a resultat 21 vots en contra de l'acord i 7 a favor.

Ara com ara, doncs, la proposta d'acord no té el vistiplau dels treballadors de la planta de Cardona, que cessarà completament l'activitat. Tal com ja va explicar aquest diari, consideren que l'oferta d'indemnització per als qui no acceptin un trasllat a una altra factoria de la companyia és molt baixa. La proposta és de 20 dies per any treballat –el mínim que estableix la llei–, i un complement que consisteix a pagar un tant per quilòmetre de distància entre el punt de treball actual i el que la companyia oferís com a recol·locació d'aquests treballadors. La proposta no ha convençut la majoria de treballadors i ha estat rebutjada. Tot i això, l'ERO podria prosperar avui si no aconsegueixen el suport dels treballadors de les plantes de Flix i Vila-seca.

L'Expedient de Regulació d'Ocupació d'Ercros afectava inicialment un total de 132 treballadors de les plantes de Cardona (34), Flix (50), i el Complex de Tarragona (48), tot i que posteriorment es va aconseguir que se'n desafectés una trentena. L'empresa argumenta l'ERO per la decisió de la UE que fixa l'11 de desembre d'aquest any com a data límit per tal que es deixi de fabricar clor amb la utilització del mercuri, i s'ha de passar a fer-ho amb un altre tipus de procediment. De les tres plantes, Ercros preveu el tancament total de la fàbrica de Cardona, i una part important de l'activitat de Flix, fet que obligarà els seus treballadors a haver de desplaçar-se fins a alguna altra fàbrica del grup si volen conservar la feina.