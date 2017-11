Sant Fruitós ampliarà i millorarà els camins turístics

L´Ajuntament de Sant Fruitós de Bages preveu realitzar properament diverses accions de millora en els camins turístics del municipi, amb l´objectiu d´ampliar les rutes de senders unint l´actual camí paisatgístic amb dos nous traçats, i millorar-ne l´estat.

Actualment, el camí paisatgístic de Sant Fruitós uneix la zona del Bosquet i el monestir de Sant Benet de Bages. Les actuacions de millora es preveuen en aquest traçat, també en el camí que uneix la carretera N-141 amb el mateix monestir. Entre les actuacions previstes, es contempla l´habilitació de passos de vianants allà on sigui necessari, millores de seguretat, la col·locació de senyalització turística en punts d´interès com ara miradors, i la plantació d´arbrat allà on es consideri necessari.

El camí paisatgístic inclou diversos punts d´interès al llarg del seu recorregut, com ara les ermites de Sant Valentí i de Sant Sebastià. Durant el trajecte, també es poden contemplar diversos murs de pedra seca, barraques de vinya, i flora i fauna autòctona.

El projecte té un cost de 238.000 euros, finançat en un 30 % amb els fons europeus Feder.