Aprenent entre l´esport i l´estima als animals quan se surt d´escola

En una tarda que se'ls va fer curta, l'Ivan, el Lucas, l'Arnau, l'Àlex i la Zaida, que tenen entre 6 i 10 anys i són del Pont de Vilomara, van acariciar un pollet, van veure volar un falcó i van tenir contacte directe amb un drac barbut i un camaleó. Són els integrants d'un dels grups que formen 377 infants i joves que aquest curs participen en el programa Libertempo, que impulsa el Consell Comarcal del Bages per garantir l'accés al lleure a nens i adolescents amb dificultats per poder-hi accedir amb normalitat.

El programa va néixer l'any passat com una prova pilot, i veient l'èxit, no tan sols es repeteix sinó que es reforça i es redefineix per poder arribar a més col·lectius. La primera edició es dirigia exclusivament a persones en situació de risc social a través dels Serveis Socials bàsics, i ara s'ha repensat també per a infants i adolescents amb dificultats socioeducatives o de salut, derivats dels centres educatius, del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, o dels serveis de pediatria dels CAP a través del Pla d'Activitat Física, Esport i Salut. L'objectiu és «garantir un dret fonamental de qualsevol infant com és el lleure», apunta el conseller comarcal d'Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón.

Com l'any passat, el programa inclou una oferta d'activitats esportives (que enguany s'ha ajustat a la demanda real), i una de teràpia assistida amb animals, per estimular l'aprenentatge, les emocions i les relacions socials, sobretot pensant en nens que tenen més dificultats en l'aprenentatge, TDA, o algun tret autista, segons Alícia Benito, que és educadora social del Consell Comarcal.

El Centre Obert El Molí del Pont de Vilomara va acollir ahir a la tarda una de les sessions setmanals que es faran del Libertempo d'aquí a Setmana Santa. El Pont és un dels 19 municipis que enguany participen en el programa, i un dels 13 que ho fan també en el camp de les teràpies assistides amb animals. El grup de cinc infants que ahir van ser al Molí observaven embadalits els animals que els havien portat. Hi interactuaven guiats pels dos monitors del Centre d'Apropament de la Natura de Navàs, que els convidaven a acariciar-los, agafar-los amb tacte i tractar-los «sense cridòria, perquè no s'espantin». El director del centre, Àngel Martínez, explicava «el fort vincle que s'estableix entre l'animal i el nen, que afavoreix la comunicació i la interacció, i ajuda a centrar l'atenció en casos d'hiperactivitat, dispersió o autisme». Més enllà de la salut, amb el contacte directe, «els nens trenquen falsos mites i tòpics que tennen d'alguns animals».