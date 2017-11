Cardona exigirà a Ercros el confinament i revegetació del runam vell

L'Ajuntament de Cardona exigirà a Ercros que, si definitivament descarta l'explotació del runam vell (la qual cosa ja és un fet), l'empresa porti a terme el que el consistori considera que és la restauració a la que l'obliguen els acords signats en el seu moment amb el consistori per a l'explotació del dipòsit i les actuals lleis ambientals. Una actuació que, per a l'administració local, passa ineludiblement pel cobriment del que en queda d'aquesta terrera (uns 4,5 milions de tones de material) de manera que quedi "confinada" i protegida de l'entrada d'aigua de l'exterior, la revegetació de la superfície, perquè quedi integrada en el seu entorn, i la construcció de rases perimetrals per a la recollida i conducció de l'aigua que corri per la seva superfície. Una intervenció que, per entendre'ns, tindria una gran similitud amb la que es va fer fa menys d'una dècada al runam de Vilafruns (Balsareny), "però millorada".

Aquesta exigència l'ha posada damunt la taula l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, en una roda de premsa celebrada aquest dimecres després que Ercros arribés a un acord amb els treballadors (excepte els de Cardona) per l'aplicació de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que ha afectat un centenar de persones de les plantes de Flix, Tarragona i de la cardonina, i que en aquest darrer cas implica, a més, el cessament total de l'activitat.

En la roda de premsa -en la qual eren presents també una desena de treballadors de la planta cardonina-, Estruch ha deixat clar que la prioritat de l'Ajuntament per al futur del runam continua sent la seva explotació i que una empresa pugui treure rendiment del material acumulat, però que si Ercros ara plega perquè no el considera viable i cap altra empresa no ho fa, "això no l'exonera de complir amb el seu deure ambiental, perquè en té una obligació contractual, i de l'autorització ambiental i administrativa que se li va concedir en el seu moment".

El primer pas de l'Ajuntament per assolir aquesta demanada ha estat presentar un plec d'al.legacions davant la Generalitat al document d'actualització del programa de restauració de la terrera vella, que Ercros va entrar ara fa poc més d'un mes. Un dels primers aspectes, però, que el consistori ha volgut deixar clar en aquestes al.legacions és que la Generalitat "ha d'exigir a Ercros que el que cal no és una actualització del pla de restauració, sinó un pla de clausura" del dipòsit, que inclogui la seva restauració. L'alcalde també ha subratllat que, en paral.lel, "volem recuperar els drets d'explotació, i instarem a que els treguin aquests drets i retornin a l'Ajuntment", propietari del runam, "però amb els deures i obligacios de l'empresa complerts".

L'alcalde, en la línia dels treballadors, ha posat de manifest que l'Ajuntament no està satisfet amb l'acord signat amb Ercros per la resta de representants sindicals de les altres factories afectades per efectiu l'ERO, que valora com a "molt negatiu per a Cardona" per les condicions que inclouen. Estruch ha argumentat que es feia necessària una negociació per centres i no un acord general, perquè les mateixes condicions pactades per a tothom suposen a la pràctica "una desigualtat" per a Cardona, ja que s'han primat les recol.locacions a altres plantes de l'emrpesa i els treballadors bagencs són els que tenen més distància en relació a qualsevol de les opcions que es puguin oferir.