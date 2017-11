Una cinquantena de persones netegen i sembren la llera del Cardener, a Súria

Una cinquantena de persones, entre adults i infants, va participar dissabte 25 de novembre en una jornada de neteja i sembra en alguns dels espais recuperats recentment a la llera del riu Cardener. Es tractava de la primera activitat pública de la Xarxa de Voluntariat Ambiental, impulsada pel Consell Municipal de Medi Ambient amb el suport de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament.

Aquesta jornada de neteja i sembra es va desenvolupar en alguns dels trams urbans de la llera del riu, a partir del pont de Salipota. En total es van recollir vint-i-cinc sacs de brossa.

L'activitat va incloure un taller de bombes de llavors per a participants de totes les edats, així com un esmorzar popular. La jornada també va servir per donar a conèixer els objectius de la Xarxa de Voluntariat Ambiental i plantejar possibles noves accions.

Al començament de l'activitat, el regidor de Medi Ambient, Joan Pere Ruiz, va explicar que la recuperació de la llera del riu Cardener era "un dels grans objectius" de l'Ajuntament en aquest àmbit, però que fins ara no havia estat possible portar-la a terme a causa de la complexitat de la tramitació dels permisos.

El regidor de Medi Ambient va agrair la participació de les persones presents i va convidar tothom a "gaudir del riu", afegint-hi que hi haurà noves accions de neteja i manteniment. En la jornada també hi van participar l'alcalde Josep Maria Canudas i el regidor de Via Pública i Seguretat Ciutadana, Joan Castellà.

Aquesta primera activitat de la Xarxa de Voluntariat Ambiental va comptar amb la participació dels agrupaments escolta i guia Joan Ros (Súria) i Cavall Bernat (Manresa).

Les accions de la Xarxa també tenen el suport de la cooperativa El Risell (Lleida) i les empreses ICL, Sorea i Exland. La Xarxa de Voluntariat Ambiental va ser presentada públicament el passat 16 de novembre en un acte celebrat al saló de sessions de la Casa de la Vila.