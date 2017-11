El Consell del Bages acorda el seu nou organigrama amb el PSC fora del govern

El Consell Comarcal del Bages ha definit el nou organigrama que preveu mantenir fins a final de mandat després que fa gairebé un mes ERC va trencar el pacte que tenia amb el PSC i ara governa en minoria amb l´únic suport del regidor d´ICV. Amb aquesta reestructuració, es preveu un estalvi global de 9.000 euros.

L´acord suprimeix la vicepresidència cinquena, mentre que augmenten les àrees de gestió a càrrec del president del Consell (incrementa la dedicació del 50 al 58 %), i es crea l´àrea de Presidència, que inclou secretaria, serveis generals, registre i atenció al públic. Pel que fa a la vicepresidència primera, que ostentava el PSC, passa a mans del republicà Joan Badia, juntament amb les àrees de Promoció Comarcal i Dinamització Econòmica i d´Ocupació. Més enllà dels canvis en l´organigrama, també s´ha donat validesa a un nou règim de retribucions i indemnitzacions, que comportarà un estalvi de 9.000 euros.

Retrets d´ERC cap al PDeCAT

Els canvis es van aprovar en el darrer ple, amb dificultats i acusacions d´ERC al PDeCAT. Quant al nou organigrama, els 12 consellers que suma l´equip de govern van tenir el suport dels 2 del grup mixt Demòcrates, mentre que els 5 del PSC hi va votar en contra, i PDeCAT (amb 11 consellers) i la CUP (amb 3) es van abstenir. Però el problema va venir amb el punt referent a les retribucions. I és que, en aquest cas, un dels tres consellers de la CUP es va abstenir, mentre el PDeCAT i el PSC hi van votar en contra, la qual cosa va obligar a recórrer al vot de qualitat del president per poder desfer l´empat.

Això va aixecar polseguera a les files d´ERC, que va lamentar «el front comú» del PDeCAT amb el PSC. El portaveu dels republicans, Eloi Hernàndez, va recordar les pressions del PDeCAT «perquè trenquéssim amb el PSC, decisió que ells no han pres en altres comarques, i un cop consumat el trencament, ens trobem amb la contradicció del PDeCAT d´intentar impedir la reestructuració». Segons Hernàndez, «el PDeCAT ha actuat amb molt poca visió de futur», entenent que la seva postura «és una manera curiosa de voler arribar a acords, i totalment contradictòria a la mà estesa que van tornar a verbalitzar en el ple».



Prospera una moció a favor de l´alliberament dels presos polítics

En el mateix ple comarcal es va aprovar una moció presentada pel PDeCAT a favor de l´alliberament dels presos polítics, i va tenir el suport unànime de tots els grups, tret de l´abstenció del PSC.

En concret, la moció demanava l´alliberament «immediat» de tots els presos polítics i reclamava a les instàncies judicials la retirada de tots els càrrecs «contra el President i membres del Govern, contra els membres de la Mesa del Parlament, i contra els presidents de l´ANC i d´Òmnium Cultural», alhora que exigia la retirada de l´aplicació de l´article 155.

Paral·lelament, la moció instava les autoritats europees «a actuar davant la regressió democràtica que està patint el país», i demanava als organismes internacionals «que vetllin per garantir tots els drets bàsics dels catalans».

Un conveni turístic

El ple també va donar llum verd a un conveni d´aportació de fons Feder a la dinamització turística i econòmica del Bages, que beneficiarà els municipis d´Artés, Avinyó, Callús, Cardona, Navàs, Sallent, Sant Fruitós, Sant Vicenç, i Santpedor», mitjançant la supressió de barreres arquitectòniques, o millores d´edificis, entre altres.

Finalment, es va consensuar un manifest de condemna contra la violència de gènere.