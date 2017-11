El turistes donen una nota molt alta a la comarca del Bages

Els turistes que visiten el Bages es mostren molts satisfets per l'oferta de la comarca. Atorguen una nota d'un 8,5 i en valoren especialment l'entorn natural i el caràcter i l'amabilitat de la gent. Aquestes afirmacions les ha fet Miquel Forns, diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona en el decurs de la IV Nit del Turisme del Bages que ha lliurat el premi especial a la família Vilaseca pels 30 anys de la fundació de l'Escola d'Hoteleria Joviat.

Forns ha lloat l'esforç i la feina que està fent el Bages en donar valor als seus actius turístics. Per avançar en aquesta línia ha anunciat el suport de la Diputació en accions rellevants com la potenciació de les vies blaves, que són recorreguts a l'entorn dels rius Llobregat, Cardener i Calders. També ha anunciat la propera presentació d'un pla estratègic turístic que marcarà les grans línies a seguir al Bages els propers anys.

La Nit del Turisme és una iniciativa de Bages Impuls, entitat que aplega empreses i iniciatives privades per dinamitzar el sector a la comarca. El seu president, Ignasi Sala, en un to distès, ha volgut agrair el paper de les empreses, però també del sector públic per projectar el turisme. En aquest sentit, ha dit que després de la feina dels darrers anys, "ara ens coneixem més, tenim més autoestima". A curt termini ha recordat l'imminent presentació del pla estratègic de turisme -14 de desembre- i la jornada de treball de Bages Impuls –dia 18 de desembre-.



Unanimitat en premiar els 30 anys de l'Escola d'Hoteleria Joviat



A la IV Nit del Turisme hi van prendre part més de 150 persones representatives d'aquest sector econòmic emergent. Un dels moments més àlgids va ser el lliurament del premi especial per a la família Vilaseca, en condició de fundadora de l'Escola d'Hoteleria Joviat, que ha format destacats cuiners del panorama estatal. Jordi Vilaseca, en el seu parlament, va explicar la visió de futur que havia tingut el seu pare tres dècades enrere en el moment de crear l'Escola d'Hoteleria. Va parlar de valors com el de l'esforç, l'exigència o el lideratge que traspuen moltes dels alumnes que han passat per aquest centre de formació.

L'acte el va presentar la geògrafa, metereòloga i comunicadora manresana Míriam Santamaria. Els parlaments van anar a càrrec de Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós de Bages; Ferran González, director de Mon Sant Benet; Ignasi Sala, president de Bages Impuls; Agustí Comas, president del Consell Comarcal del Bages; Valentí Junyent, alcalde de Manresa i Miquel Forns, diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona.

El sopar de la Nit del Turisme, que s'ha celebrat aquesta nit passada a l'espai La Fàbrica de Mon Sant Benet i ha comptat amb el suport econòmic de CaixaBank. Els assistents han lloat el perfil gastronòmic del sopar que ha estat elaborat conjuntament per cuiners de l'Hotel Mon Sant Benet, Hotel Abat Cisneros de Montserrat, Hotel Mas de la Sala i Hotel Parador de Cardona.