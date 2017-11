L´alcalde de Sallent es postula per presidir l´Associació Catalana de Municipis

L´alcalde de Sallent, David Saldoni, es postula com un dels candidats a presidir l´Associació Catalana de Municipis (ACM) en substitució de l´alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, que ha anunciat que deixarà el càrrec el proper mes de gener. Saldoni, que és vicepresident de l´entitat des del 2015, també és membre de l´executiva nacional del PDeCAT i responsable de l´àrea de Món Local.

L´alcalde Premià de Mar i president de l´ACM, Miquel Buch, ha anunciat que en el ple del proper 13 de desembre farà oficial la seva renúncia a l´alcaldia després de 10 anys al capdavant del consistori. De la mateixa manera, el proper mes de gener plegarà com a president de l´Associació Catalana de Municipis, càrrec que ostenta des del 2011. Buch és el número 22 de la llista per Barcelona de Junts per Catalunya.