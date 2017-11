Sant Vicenç aprova el projecte de reforma integral del camp de futbol

L´esperat projecte de remodelació del camp de futbol de Sant Vicenç de Castellet comença a caminar. L´Ajuntament ha donat llum verd al projecte, amb el suport del govern del PDeCAT i els vots en contra d´ERC i ICV, a l´oposició, i segons el calendari previst, el nou equipament estarà llest el març del 2019.

Feia temps que l´equip de govern s´havia plantejat la necessitat de remodelar el camp de futbol, perquè era vell i obsolet, i no s´ajusta a les mides reglamentàries. Amb les propostes sorgides a partir d´una comissió de veïns i persones vinculades a l´esport es va consensuar el projecte, del qual ara s´ha fet l´aprovació inicial, amb la intenció de licitar les obres el primer trimestre del 2018 i començar-les a l´estiu.

El projecte preveu una remodelació completa de les actuals instal·lacions, en una superfície de 7.267 metres quadrats en l´àrea compresa entre els carrers Osona, Maria Matilde Almendros, i Joan Cadevall. La reforma integral també inclou un lleuger desplaçament del camp cap als carrers Joan Cadevall i Maria Matilde Almendros per poder-se ajustar a les dimensions reglamentàries, de manera que passarà a tenir una mida de 90x45 metres, i una separació d´1,5 a les bandes i de 2,5 darrere les porteries. A més, serà de gespa artificial, tenint en compte que ara és un dels pocs camps de les comarques centrals que encara no en té.

Més enllà del terreny de joc, el camp es dotarà de nous equipaments. D´una banda, tindrà un edifici de serveis autònom que podrà funcionar encara que no hi hagi activitat al camp, i en el qual s´encabira diversos espais com ua sala de reunions, un local per a entitats, un espai d´administració, una sala d´infermeria, i una sala de fisioteràpia. Per altra banda, hi haurà un segon edifici, en aquest cas de planta baixa, que incorporarà dos vestidors de futbol 11, quatre vestidors de futbol 7, i dos vestidors destinats als àrbitres. Tot plegat, es completarà amb una terrassa a l´aire lliure, amb servei de bar, i una graderia amb capacitat per a 300 persones. Just al nivell del terreny de joc, també hi haurà un espai de magatzem i labavos , i les dependències per a la instal·lació i els serveis de tot l´equipament.

Un cop fetes les reformes, l´accés a les instal·lacions es mantindrà igualment pels carrers Osona i Joan Cadevall, però s´eixamplarà i es milloraran les condicions, amb una major mobilitat i visibilitat de tot el sector.

El projecte de reforma integral del camp de futbol té un pressupost total d´1,4 milions d´euros, que es preveu finançar amb diners propis de l´Ajuntament, i amb subvencions que han d´arribar de la Diputació.

ERC manté la seva oposició al model proposat

El grup municipal d´ERC, a l´oposició a l´Ajuntament de Sant Vicenç, ha reiterat la seva negativa al projecte de remodelació del camp de futbol per considerar que amb el desplaçament que es farà s´agreujaran els problemes de mobilitat a la zona, i per la manca de garanties que pensen que pot tenir una inversió d´aquesta envergadura. Per això va votar en contra de l´aprovació inicial al ple, mantenint el posicionament que ja havia defensat altres vegades respecte a «un projecte de l´equip de govern molt debatut a ERC i que mai hem compartit», segons la seva portaveu, Adriana Delgado.

Des de les files d´ERC sempre s´ha defensat la necessitat de buscar una solució a les deficiències que té l´actual camp de futbol, però s´apostava per una nova ubicació, i fins i tot s´havia apuntat la zona d´entrada al Pont de Vilomara , que actalment és no urbanitzable no programada i necessitaria un pla parcial previ que hauria fet allargar la resposta, però és que «al´actual espai, totalment ciondicionat, es farà inversió molt important que va més enllà d´una millora en els vestidors i la col·locació de gespa artificial». En aquest sentit, ERC recorda que «ja vam votar en contra del pressupost 2018 entre altres raons pel gran pes d´aquesta inversió , que no té garantida el finançament segons l´informe d´intervenció».

Per altra banda, ERC tem que amb el desplaçament del camp «es mantinguin o s´agreugin els problemes de mobilitat i de pas, a la cruïlla de les Roques, d´entrada i sortida de la Balconada, i d´aparcament a la zona.