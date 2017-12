Castellgalí emprèn accions judicials per reclamar places públiques a la residència

L´Ajuntament de Castellgalí i la Fundació Ibada, que gestiona la residència del municipi, han presentat dos requeriments a la Generalitat per reclamar l´assignació de places públiques al centre. En cas de no fer-ho, presentaran un contenciós administratiu contra el govern català. El consistori i la Generalitat tenen signat, des del 2010, un conveni on l´administració catalana va prendre el compromís de concertar la meitat de les places de la residència i a dia d´avui no se n´ha adjudicat cap, tot i la represa de les concertacions.

La creació de noves places públiques en residències que no són de titularitat de la Generalitat estava aturada des de feia cinc anys a causa de la crisi econòmica i de les retallades que s´havien implantat. Ara, el govern ha reprès la concertació i ha destinat 14 places a la comarca del Bages, 7 per a Santpedor i 7 per Sant Fruitós, però cap per al centre de Castellgalí. Per aquest motiu, l´alcalde del municipi, Cristòfol Gimeno, ha anunciat aquest divendres que aquesta setmana el consistori i la Fundació Ibada han emprès accions legals davant l´incompliment del compromís adquirit pel govern català.

Gimeno assegura que «no ens podem quedar callats» i «anirem a totes perquè la residencia tingui places concertades pel govern del país». L´alcalde explica que fins ara eren conscients que no hi havia disponibilitat pressupostària, però un cop represa l´assignació no entenen que no se´ls hagi tingut en compte tot i tenir signat un conveni. En la mateixa línia, el president d´Ibada, Josep Corrons, considera que «s´ha acabat el temps de demanar i toca exigir els compromisos adquirits». Tant el consistori com al fundació, reconeixen que, tot i que no els agrada, la via judicial és l´única alternativa que els queda. D´altra banda, Gimeno considera que l´assignació de només 14 places concertades a la comarca del Bages, de les 1.625 atorgades a la província de Barcelona, «és absolutament insuficient».

La residència Ibada de Castellgalí, inaugurada el març del 2012, compta amb un total de 90 places de residència i 10 de centre de dia. Actualment no en té cap de concertada i compta amb un total de 76 residents, que paguen una mitjana de 1.700 euros mensuals.