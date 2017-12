Castellgalí reclama per la via judicial places públiques per a la residència

L'Ajuntament de Castellgalí i la Fundació Ibada, que gestiona la residència de gent gran del municipi, han iniciat els requeriments previs per presentar un contenciós administratiu contra la Generalitat per la falta d'assignació de places públiques al centre. El consistori i el Govern català tenen signat, des del 2010, un conveni en què l'administració catalana es va comprometre a concertar la meitat de les places de la residència. Ara com ara, no se n'ha adjudicat cap, tot i que se n'acaben de crear 14 a la comarca.

La creació de noves places públiques en residències que no són de titularitat de la Generalitat estava aturada des de feia cinc anys a causa de la crisi econòmica i de les retallades implantades. Ara, el govern ha reprès la concertació i ha destinat 14 places al Bages, 7 per a la residència de Santpedor i 7 per a la de Sant Fruitós, però cap per al centre de Castellgalí, tot i obrir abans i tenir un conveni signat. Per tot plegat, l'alcalde del municipi, Cristòfol Gimeno, va anunciar ahir que el consistori i la Fundació Ibada han emprès conjuntament accions judicials davant l'incompliment del compromís adquirit pel govern català.

Gimeno assegura que «no ens podem quedar callats» i «anirem a totes perquè la residència tingui places concertades pel govern del país». L'alcalde explica que fins ara eren conscients que no hi havia disponibilitat pressupostària, però un cop represa l'assignació de places no entenen que no se'ls hagi tingut en compte. En la mateixa línia, el president d'Ibada, Josep Corrons, considera que «s'ha acabat el temps de demanar i ens toca exigir els compromisos adquirits». Tant el consistori com la fundació, reconeixen que, tot i que no els agrada, no tenen «cap altra opció» que anar per la via judicial.

Ara, la Generalitat té un termini màxim de tres mesos per respondre si assigna algunes places públiques al centre de Castellgalí i, de no fer-ho, l'Ajuntament i Ibada denunciaran el Govern. D'altra banda, Gimeno considera que l'assignació de només 14 places concertades a la comarca, de les més de 1.600 atorgades, «és absolutament insuficient».

La Residència Ibada de Castellgalí, inaugurada el març del 2012, compta amb un total de 90 places de residència i 10 de centre de dia. El compromís signat per part de la Generalitat estableix que la meitat de les seves places, 45, han de ser públiques. Actualment, no en té cap de concertada i compta amb un total de 76 residents, que paguen una mitjana de 1.700 euros mensuals.