Sallent estudia com obrir-se al riu amb mig milió d´euros de la Llei de Barris

Sallent vol deixar de donar l'esquena al riu, dignificar els amplis espais a la llera que transcorren per dins el nucli, i potenciar «un dels millors actius que tenim», segons l'alcalde, David Saldoni. La idea és aprofitar els recursos que rebrà de la Llei de Barris, i destinar entre 500.000 i 600.000 euros a transformar aquest entorn.

L'Ajuntament prendrà com a guia les propostes d'un projecte elaborat pels 52 alumnes d'un màster d'arquitectura de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. Hi han estat treballant des del començament de curs, i ja han presentat els primers resultats en una jornada de participació ciutadana que dijous al vespre va aplegar diversos veïns a la Sala Vilà i Valentí.

La proposta preveu una intervenció integral a banda i banda del riu en tot el seu àmbit urbà, des de la resclosa de Cal Sala (a l'inici del camí de Cabrianes), fins a la torre del gas (darrere de Cal Car-rera), tot i que s'haurà de veure fins on es pot arribar amb el pressupost de la Llei de Barris.

El treball dels estudiants del màster combina actuacions diverses que, si mai es completa, permetran fer la volta completa per tota la trama urbana del riu des de la pròpia llera i per la part superior (alternant ponts, vials i passeres). Abans que res, es tracta d'obrir nous accessos al riu (ara són molt limitats) per la zona del camí de Cabrianes, per la casa Torres Amat o bé, entremig, per la plaça 19 d'abril, que, a més, s'arranjaria amb un espai enjardinat en forma de graderies que arribessin fins a peu d'aigua, mantenint l'aparcament actual.

Com aquesta plaça, també es millorarien altres espais per convertir-los en àrees d'esbarjo a tocar del riu, com el parc de la Muralla (sota el pont Nou) i l'àrea de la torre del gas. En aquest indret, a més, es vol aprofitar la façana de l'antiga fàbrica (que es conserva però finalment no anirà adossada a la futura residència) per fer-hi una estructura amb passera que permeti recórrer-la de dalt a baix. També es preveuen passeres per travessar d'una banda a l'altra en diversos punts, mentre que a la resclosa es faria un pas amb pedres. Com a passeig, es preveuen millorar les lleres en paral·lel als carrers Muralla i Carretera.



S'ha d'executar en un any

El treball que ara han presentat els alumnes és gairebé definitiu i pràcticament només té pendent el vistiplau de l'ACA. L'escola preveu tenir a punt les conclusions a final de gener, i les entregarà a l'Ajuntament perquè ja hi pugui començar a treballar. I és que només hi ha de temps fins al desembre del 2018 per desenvolupar els projectes de la Llei de Barris.

De fet, la proposta de l'escola d'arquitectura és àmplia i va més enllà del que possiblement es podrà incloure dins la Llei de Barris, però se n'agafarà tot el que es pugui. En tot cas, «ens servirà de pla director, i ens hauríem de comprometre a anar-lo executant», apunta Saldoni.

D'entrada, i sense saber fins on es podrà arribar amb els diners de la Llei de Barris (el projecte encara no s'ha pressupostat), es donarà prioritat als accessos, a les actuacions a la façana de la fàbrica, i a les millores de les lleres.