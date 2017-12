Súria projecta les actuacions pendents a l´illa de Sant Jaume

L'Ajuntament de Súria ja té a les seves mans el projecte per poder completar l'ampliació i remodelació d'un dels punts clau del pla de revitalització al sector de Sant Jaume amb el carrer del mateix nom i el de Sant Sebastià. Projecte que també inclou la construcció d'un futur centre cívic per als veïns d'aquest sector.

L'any 2014 es va executar l'enderroc d'una illa de cases en aquest punt per esponjar un sector de carrers estrets.

L'actuació, que han dissenyat els serveis tècnics de la Diputació de Barcelona, preveu l'ordenació i la reforma del tram final del car-rer de Sant Sebastià i una part del de Sant Jaume. Aquest projecte dóna continuïtat a una primera fase ja executada i que va consistir en les obres de consolidació dels talussos resultants de l'enderroc de l'illa i les obres de condicionament provisional de l'espai obert al carrer Sant Jaume.

El projecte que ara s'ha disse-nyat preveu una inversió de 467.977 euros i inclou la millora del ferm del carrer de Sant Jaume i la construcció de murs de contenció de la part alta del carrer de Sant Sebastià.

També es preveu l'aixecament de l'estructura del futur Centre Cívic, que, a part del seu ús com a equipament social i veïnal, té com a finalitat l'eixamplament del carrer de Sant Sebastià. Amb aquesta actuació es completarà la comunicació entre el Poble Vell, el barri de Sant Jaume i la connexió a la carretera, i es podrà obrir el pas de vehicles al carrer de Sant Sebastià per millorar la connectivitat de tot el sector.