Sant Vicenç estrenarà el parc de les Escoles Velles amb l´encesa dels llums de Nadal

L'Ajuntament de Sant Vicenç farà demà al vespre un acte oficial d'encesa de la il·luminació de Nadal. Un acte que va celebrar per primer cop l'any passat a la plaça de l'Ajuntament però que enguany tindrà un element afegit tant o més destacat. Aquesta primera encesa es farà al parc de les Escoles Velles, de manera que serà una preestrena d'aquest espai lúdic que s'ha creat en el solar on fins fa uns anys hi havia l'edifici i el pati dels antics col·legis. Fins a última hora els operaris treballaven a tot ritme per tenir gairebé acabats els treballs. L'encesa de la il·luminació de Nadal del poble que avui s'oficialitzarà amb la que hi haurà instal·lada en aquest parc es farà a 2/4 de 8 del vespre, amb les actuacions de la Brass Band i de la Coral Nou Horitzó i una xocolatada.

El nou parc ocuparà un espai d'uns 1.500 metres quadrats entre els carrers Gran, Maria Gimferrer, i Mestre Massana. En els darrers anys ha estat utilitzat de manera provisional com a aparcament públic, després que el 2008 s'enderroquessin les antigues escoles, que havien funcionat fins a mitjan dècada dels 70.

Des del seu tancament fins al seu enderroc també es va aprofitar durant anys per donar cabuda a les activitats de diferents entitats del poble, com ara l'Associació Musical Castellet, la Colla de Geganters i l'Esbart Dansaire Santvicentí.

Es tracta d'un solar municipal i catalogat com a espai educatiu on a la llarga es podria preveure la construcció de nous equipaments amb finalitats educatives, però per ara el municipi ho té cobert, i per això l'Ajuntament ha decidit convertir el solar en una cèntrica zona d'esbarjo. Es tracta d'una àmplia zona verda amb arbres (una desena dels quals, sobretot plataners, ja hi eren i s'han conservat), petites àrees enjardinades, un petit parc infantil i mobiliari urbà divers. També destaquen dos conjunts escultòrics, un amb tres grans lletres, SVC, en referència al nom del poble, i un altre amb figures d'infants fetes amb acer corten (rovellat) i una planxa amb la llegenda «escoles velles» i un perfil que recorda el vell edifici.

A més, s'ha conservat com a mur en una cantonada un petit tram de la paret de l'edifici de les antigues escoles que no es va arribar a enderrocar, i que servirà de testimoni per recordar la importància que va tenir aquest centre per al poble durant dècades (fins que no es van inaugurar les noves als anys 70).

L'actuació també ha servit per soterrar els serveis d'enllumenat, d'electricitat i de telefonia, i s'ha arranjat la paret de l'edifici de la casa del mestre, que encara es conserva, tot i que actualment està en desús.