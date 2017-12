Ferrocarrils de la Generalitat farà obres de nit a l´estació de Monistrol de Montserrat

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya portarà a terme una intervenció a l'entorn de l'estació de Monistrol de Montserrat que l'obligarà a fer les obres de nit.

Segons han concretat fonts de la companyia, els treballs previstos són de sanejament i assentament de talussos que hi ha em aquest tram de línia. En concret, l'actuació consistirà en la neteja dels talussos per retirar material que es podria desprendre i la seva posterior estabilització amb malla. Les mateixes fonts han posat en relleu que aquests treballs són necessaris per mantenir el bon estat de la infraestructura i evitar problemes, i que s'han de fer en horari nocturn «per tenir la menor incidència en el servei de Ferrocarrils i garantir la continuïtat del servei habitual». Tanmateix, ha assegurat que «la planificació dels treballs preveu minimitzar al màxim les possibles molèsties als veïns». S'ha de tenir en compte que l'estació queda molt a aprop d'habitatges, com per exemple els del carrer del Pla.

Els treballs començaran al gener del 2018 i tindran una durada aproximada d'1 mes i mig.