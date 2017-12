Sant Vicenç obre als veïns el nou parc de les Escoles Velles amb l´encesa de Nadal

Un compte enrere col·lectiu ha donat pas aquest dilluns al vespre a l´encesa dels llums de la campanya de Nadal de Sant Vicenç, però també ha servit per estrenar de manera oficiosa el nou espai de lleure que s´ha creat en el cèntric solar on hi havia hagut les antigues escoles.

Ha estat en aquest punt on s´ha fet enguany l´encesa (l´any passat, que era el primer en què es duia a terme aquest acte, es va fer a la plaça de l´Ajuntament) per obrir així el nou parc a la ciutadania. Un espai on fins a darrera hora s´ha estat treballant per deixar-ho tot a punt per a l´estrena. La música de la Brass Band de l´Escola de Música i les nadales de la Coral Nou Horitzó han arrodonit l´aire festiu d´una nit d´estrena en la qual s´ha repartit xocolata calenta per combatre el fred.

El nou parc de les Escoles Velles ocupa una àrea d´uns 1.500 m2 del solar on hi havia hagut l´edifici i el pati de l´antic centre educatiu, enderrocat el 2008. S´ha creat un espai central de passeig que connecta els tres carrers amb els quals limita, intercalat amb nombroses zones verdes. També hi ha un petit parc infantil i dos conjunts escultòrics.

Pel que fa als llums de Nadal que s´han encès, enguany destaquen per l´ús de la tecnologia LED i de rellotges perquè a les 11 de la nit quedin apagats.