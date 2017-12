Seat posa a prova un servei d´autobús gratuït per als treballadors que té del Bages

L'empresa Seat ha posat en marxa una línia d'autobús gratuïta específica per als treballadors de la planta de Martorell que viuen al Bages. Es tracta d'un servei que en aquests moments es troba en període de proves, en principi fins a acabar l'any, però que si assoleix en aquest temps una demanda mínima que es consideri suficient s'implantaria de manera definitiva.

En concret, amb l'empresa Monbus la factoria ha creat una línia de transport col·lectiu que dóna cobertura als tres torns diaris de la planta martorellenca, en què un mateix autobús fa el transport dels treballadors que inicien la seva jornada i el retorn dels que la finalitzen. Aquest autocar surt del polígon de Bufalvent de Manresa, per facilitar l'estacionament dels usuaris, i fa parada a Castellgalí (pisos nous), Sant Vicenç (parada de l'entrada del pont) i Monistrol (pont). Encara abans d'arribar a la factoria de Seat també recull treballadors d'Olesa de Montserrat (rotonda dels Closos) i d'Abrera (rotonda del Rebato).

En aquest període de prova ja s'hi han inscrit i l'estan utilitzant uns 110 treballadors, i el servei es podria fer definitiu si s'assoleix un índex del 70% d'ocupació per autocar. Fonts de la companyia han detallat que des del moment que es va crear la planta de Martorell es va tenir clar la necessitat de crear línies de bus per als seus treballadors, però que les que es van impulsar van ser essencialment des de l'àrea metropolitana, ja que era d'on provenien llavors la majoria dels integrants de la plantilla. En els darrers anys, però, i d'acord amb els sindicats, s'ha anat veient que aquesta procedència era cada cop de punts més diversos i s'han dissenyat i activat noves rutes, fins al punt que actualment ja en té en marxa una quarantena de diferents. Ara també n'ha posat a prova una des d'Igualada.

Usuaris de la línia del Bages han posat en relleu la importància que els treballadors en facin ús per consolidar-la, «perquè ajuda a reduir la fatiga i el risc d'accidents després de 8 hores de treball, treu vehicles de la C-55 i converteix la despesa en vehicle privat en generació de més feina». També destaquen que seria important que aquest tipus de serveis gratuïts no només es fes de manera permanent a Seat, sinó que també el copiessin altres empreses de la comarca o de l'entorn per facilitar la mobilitat.