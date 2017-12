Súria exigeix l´alliberament de tots els empresonats

Una nova concentració ha tingut lloc aquest vespre al davant de la Casa de la Vila per demanar l'alliberament dels consellers Oriol Junqueras i Joaquim Forn, del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i del fins ara president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez. L'acció formava part de les concentracions convocades arreu de Catalunya per Crida per la Democràcia i Òmnium Cultural.

Prop d'un centenar de persones han pres part en aquesta concentració, entre les quals es trobaven diferents membres de la corporació municipal. Quatre llaços grocs simbolitzaven els quatre representants polítics i dirigents socials empresonats.

La representant del col·lectiu Súria pel Sí, Elvira Balaguer, ha llegit el manifest 'Tots a casa', en que s'exigeix l'alliberament de tots els

mpresonats, "que mai haurien d'haver entrat a la presó", i s'insta a mantenir la participació en les accions que es portin a terme per assolir aquest objectiu. L'acte ha acabat amb el cant d'Els Segadors.

La convocatòria ha estat realitzada aquest mateix dilluns 4 de desembre, després de ferse públic que Junqueras, Forn, Cuixart i Sànchez no han estat alliberats, a diferència ,d'altres consellers i conselleres de la Generalitat que eren a la presó des del passat 2 de

novembre.

Aquesta ha estat la vuitena concentració de protesta que es porta a terme al davant de la Casa de la Vila des del passat mes de setembre.