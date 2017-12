El Bages engega accions per detectar casos de mals tractes cap a la gent gran

El Bages és una de les comarques més envellides de Catalu-nya, amb un índex de sobreenvelliment del 18%. A més, la gent gran és un dels col·lectius vulnerables que pateixen situacions de maltractament, molts cops de manera invisible. Per denunciar-les i ajudar a identificar-les i fomentar el bon tracte i els valors positius cap a les persones grans, el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa s'han sumat a la campanya Tracta'm bé, ideada pel Consell Comarcal del Solsonès.

L'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre un total de 25 denúncies per maltractament amb violència a persones grans. Una xifra que, segons el conseller de l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, «és destacable però només representa una petita part de la problemàtica de la comarca, que és molt diversa i complexa», ja que hi ha altres tipus de maltractament que queden silenciats o que s'accepten com a normals. Per aquest motiu, considera que «només des de la prevenció aconseguirem erradicar una realitat que existeix i a vegades no és visible, i que cal combatre».

En la mateixa línia, la regidora de Cohesió Social, Gent Gran i Salut de l'Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich, va recordar ahir, durant la presentació de la campanya, les conclusions de la Diagnosi de la gent gran a la comarca del Bages, presentada el mes de març, que apuntaven que els maltractaments «són un tema poc conegut» i que hi ha «molt desconeixement dels tipus de maltractaments psicològics».

La campanya Tracta'm bé , a la qual s'han sumat tots els ajuntament de la comarca, consta d'uns materials comuns, editats pel Consell i l'Ajuntament de Manresa, que cada municipi podrà adaptar a les seves necessitats. Entre les accions previstes hi ha l'anomenat Espai amb tracte, que pretén que el petit comerç, administracions i diferents espais detectin possibles situacions de risc que poden patir les persones grans. Els establiments i equipaments adherits s'identificaran amb un adhesiu com a marca de qualitat i bon tracte.

Una altra acció consisteix en la difusió i distribució de 6.000 pòsters que mostren sis episodis de maltractament i també de bon tracte, que protagonitzen persones grans de la comarca. També es repartirà als Casals de la Gent Gran dels municipis el llibre Relats amb tracte, on es reflecteixen diversos tipus d'abusos que poden patir les persones grans. Una altra actuació és la representació de les Escenes amb tracte, una adaptació teatral d'alguns relats del llibre, que farà l'any vinent el grup de teatre d'Artés.

Per fomentar el bon tracte dels infants envers la gent gran es faran activitats adreçades als alumnes de primària amb tallers i altres propostes educactives. En la mateixa línia, els Consells dels Infants del Bages treballen aquest any la promoció de les situacions de bon tracte.