La Festa de Santa Bàrbara comença amb una ponència sobre la mineria en el segle XXI

Una ponència sobre el paper de la mineria del Bages en el segle XXI va protagonitzar dissabte 2 de desembre l´inici de la Festa de Santa Bàrbara al saló de sessions de la Casa de la Vila. Aquesta ha estat la primera vegada que el programa d´actes de la patrona de la mineria comença a Súria amb un acte institucional, per iniciativa del comitè d´empresa del centre productiu de l´empresa ICL.

La xerrada va anar a càrrec de l´economista surienc Francesc Reguant i Fosas, que va remarcar que la potassa ´és la gran contribució de Súria als desafiaments del segle XXI´. Francesc Reguant va argumentar que l´agricultura, que té la potassa com a component bàsic dels adobs, serà cabdal per intentar resoldre aquests reptes globals, originats per les ´errades´ en el model de desenvolupament que ha estat dominant en els darrers segles.

Més d´una trentena de persones van assistir a l´acte, que va aplegar representants d´ICL, dels quatre sindicats amb representació en el comitè d´empresa (UGT, CCOO, CGT i USOC) i membres de la corporació municipal, entre d´altres persones.

L´economista surienc també es va referir al paper determinant de l´activitat minera a la vila, des dels punts de vista econòmic i social. Per a Reguant, ´Súria és una mina del món´, ja que la major part de la seva producció s´exporta i la potassa està considerada com un mineral estratègic a nivell internacional.

En el transcurs de l´acte, l´alcaldessa accidental, Carme Besa, va explicar que aquesta obertura institucional de la Festa de Santa Bàrbara mostra ´el relleu´ que la celebració ha anat guanyant en els darrers anys i ofereix ´un altre exemple de la vostra voluntat de participar cada vegada més activament en la vida de Súria, obrint-vos a l´entorn social i donant suport a les seves iniciatives´ en àmbits com l´educació, la solidaritat, la cultura i el medi ambient, entre d´altres.

Segons Carme Besa, ´la mineria de Súria i del Bages continuarà sent un dels motors econòmics de Catalunya, gràcies als plans d´expansió productiva d´ICL, al compromís de tota la plantilla i al diàleg institucional´. En aquest sentit, l´alcaldessa accidental va manifestar que l´Ajuntament seguirà donant suport a l´activitat minera per tal que continuï sent ´una font de riquesa, de treball i de dinamisme social´ en les millors condicions de viabilitat ´productiva i mediambiental´.

Per la seva banda, el president del comitè d´empresa, Òscar Martínez, va agrair a l´Ajuntament de Súria i a Francesc Reguant la col·laboració esmerçada per tal de fer possible l´acte institucional d´inici de la Festa de Santa Bàrbara. Un altre membre del comitè d´empresa, Àngel Alquézar, també va expressar la importància de la celebració d´aquest acte a la Casa de la Vila com a màxima representació institucional del municipi.

Al final de l´acte, els representants del comitè d´empresa van lliurar diferents obsequis a Francesc Reguant com a mostra d´agraïment a la seva participació en l´inici de la Festa i a la seva defensa de l´activitat minera al Bages.