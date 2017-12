L´onada de fred fa pujar les vendes de roba d´abric i de fàrmacs pels constipats

L'onada de fred àrtic que ha afectat especialment les comarques interiors i els episodis de fred intens dels darrers quinze dies han provocat que les farmàcies hagin detectat un augment de vendes de medicaments per combatre refredats i que les botigues de roba també hagin viscut un cap de setmana amb més demanda de peces d'abric.



Per una banda, quatre farmàcies manresanes han coincidit a destacar que els fàrmacs per vèncer constipats i els antitussígens són els medicaments «més venuts, deixant de banda els fàrmacs que es dispensen a malalts crònics i a través de les receptes electròniques»; i per l'altra, responsables de botigues de roba han destacat que, aquests dies, el públic «demana roba d'abric, jaquetes i parques calentes»; i «pijames apelfats, mantes de folre polar i bates gruixudes per estar a casa també ben abrigat».

Constipats sí, grips no



Els farmacèutics amb qui ha parlat aquest diari expliquen que s'ha notat, des de fa uns quinze dies (coincidint amb les primeres baixades de temperatures), un augment de la demanda de medicaments «per combatre els constipats, els antitussígens i per fer front a alguns símptomes de la grip», però asseguren que «la grip, com a tal, encara no ha arribat». També ho ratifiquen els serveis assistencials dels CAP. Núria Carrasco, responsable de la farmàcia Buxó, explica que «els refredats no sempre arriben amb les onades de fred intens com la que estem vivint, sinó que molts cops apareixen amb els canvis de temperatura i els primers dies de fred».



Clàudia Tomuletiu, de la farmàcia Nogueras, coincideix amb Carrasco a assegurar que des de fa uns 15 dies s'ha disparat la venda de medicaments per a constipats, però «contra la grip, encara no». Per a Tomuletiu, enguany «la venda d'aquests fàrmacs s'ha avançat». A la Nogueras venen des de fàrmacs que fan front als símptomes del refredat (mal de coll, malestar, dècimes de febre...), passant pels xarops i pastilles per a la tos, fins a caramels, mantes i bosses tèrmiques.

Afectats? Ni nens ni avis



Igualment, a la farmàcia Cogul han percebut les dues últimes setmanes un increment de la venda de medicaments anticonstipats. La seva responsable, María José Cogul, ha explicat que la gent, «especialment el públic d'entre 40 i 50 anys, s'adreça a la farmàcia indicant que té malestar muscular, febre baixa, llagrimeig ocular i mucositat»; en canvi, no han percebut una demanda especialment alta per part del públic habitualment més vulnerable davant del fred com són «els nens o els avis».



Coincideix amb Cogul la farmacèutica que treballa a la Josep Trapé, Cristina Sànchez, que posa de relleu que el públic que majoritàriament s'ha adreçat aquests darrers dies a l'establiment per comprar medicaments contra el refredat «té entre 40 i 60 anys». Sànchez assenyala que «des de fa 2 o 3 setmanes es nota l'increment d'aquests tipus de fàrmacs. Enguany, la temporada de constipats s'ha avançat», constata.

Alta demanda de roba d'abric



Les botigues de roba per a la llar i de roba per a vestir també han notat un increment de venda de peces d'abric. És el cas de La Creadora, el responsable de la qual, David Augé, celebra que «després d'un octubre tropical, ara faci el fred que ha de fer». Augé detalla que a l'establiment s'ha notat un bon ritme de vendes «d'abrics, jaquetes i parques. Els combinats amb neoprens i plomes són l'estrella». Per a les botigues de roba com La Creadora, és «fonamental que faci fred el novembre i desembre, abans que arribin les rebaixes».



On també hi ha una forta demanda de peces d'abric és a Montse Interiors. La dependenta Pilar Parral explica que des del Black Friday «les vendes de peces gruixudes s'ha activat. Ens demanen pijames de folre polar, nòrdics, mantes, bates... tot que sigui el màxim de gruixut», comenta. En canvi, a la Botiga dels Turcs sí que han venut «samarretes tèrmiques, pantalons gruixuts, bates i pijames de coral·lina», assegura el seu responsable, Xavier Megolla, però remarca que aquest cap de setmana de fira «ha estat més fluix que l'any passat». Megolla atribueix el descens de vendes «al procés d'independència». «La gent té el cap a una altra banda, i les persones grans tenen por», es lamenta.