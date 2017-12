Sallent proposarà al ple rebatejar com a 1 d´octubre l´actual passeig de la Biblioteca

Sallent votarà per ple el proper mes de gener la proposta de canvi de nom de l'actual passeig de la Biblioteca pel de passeig 1 d'octubre. Així ho ha decidit per una àmplia majoria la darrera Assemblea Municipal Oberta, un òrgan consultiu que convoca periòdicament els veïns per debatre sobre qüestions que afecten el municipi, i que es va reunir dilluns al vespre amb una setantena de persones. La idea és mantenir la memòria d'aquella jornada de referèndum «que l'Estat va prohibir, però que a Sallent i a tot Catalunya ens vam organitzar per defensar», segons els artífexs de la proposta.

Es tracta del Comitè de Defensa de la República (CDR) de Sallent, que va portar la petició a l'assemblea pensant en rebatejar el passeig de la Biblioteca com a punt neuràlgic on es van concentrar veïns i votants per defensar les urnes, tenint en compte que en aquest passeig hi ha ubicada l'antiga biblioteca, que va ser seu de les votacions.

La mateixa assemblea també va aprovar (igualment per una àmplia majoria) canviar el nom de l'espai cultural de Cal Carrera (recentment rehabilitat i que es va inaugurar oficialment el setembre passat amb Carles Puigdemont) pel de Fàbrica Vella, amb què es coneix el conjunt de l'antic recinte fabril.

En aquest cas, la proposta va arribar de l'Associació per la Igualtat Adona't, de Sallent, i pretén recòneixer i homenatjar les més de 1.500 persones (bàsicament dones) que havien treballat en aquesta fàbrica, que va funcionar des del primer terç del segle XIX fins al 1970. A partir d'aquesta data, s'hi va traslladar la fàbrica de Cal Carrera, que estava situada a la carretera en direcció a l'institut, i va ocupar part de les antigues naus, però per un període de temps molt més curt. És en aquest context que l'associació Adona't considera «molt nostre» el nom de Fàbrica Vella i, a diferència de Cal Carrera, «sense una connotació de propietat particular». A més, «veuríem apropiat el nom de Cal Carrera si fos el mecenes que s'hagués fet càrrec del cost total o parcial de l'espai cultural en qüestió, o hagués fet donació dels ter-renys o de la nau, però no és el cas».

Més verd i un carril bici



De l'assemblea de dilluns en va sortir l'aprovació d'una tercera proposta que planteja actuacions al carrer Carretera complementàries a la circulació de vehicles. La idea és de la comunitat musulmana de Sallent, i parla d'instal·lar un carril bici entre els dos ponts i de la plantació d'arbrat. La proposta també es portarà al ple, però possiblement s'haurà de replantejar, tenint en compte que ja hi ha licitat un projecte de carril bici en aquest espai «però arran de riu, amb el projecte de vies blaves de la Diputació», diu la regidora de participació ciutadana, Rosa Argelaguet. «Haurem de parlar de com ho arrodonim, però segur que alguna solució hi haurà».