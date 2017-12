Avinyó implantarà l´any que ve la recollida porta a porta

L'Ajuntament d'Avinyó té previst implantar, abans de l'estiu vinent, el sistema de recollida de residus porta a porta. El consistori opta per canviar el model de recollida per augmentar el reciclatge i reduir les despeses. Avinyó recicla actualment el 32% dels residus, una xifra que se situa, segons ha apuntat l'alcalde del municipi, Eudald Vilaseca (ERC), «lluny del que exigeixen la normativa catalana i europea».

En aquest sentit, la UE requerirà que el 2020 es reciclin el 50% de les deixalles i l'Agència Catalana de Residus el 60%, amb la qual cosa «el sistema de contenidors no és suficient», apunta Vilaseca. Si a això s'hi suma l'increment dels costos de la recollida i el tractament, sobretot derivats del cànon de residus (impost que es paga per cada tona que es porta a l'abocador), l'actual sistema «és insostenible» i «o apugem la tarifa o reciclem més».

Per aquest motiu, l'Ajuntament d'Avinyó s'ha plantejat per a aquest 2018 el canvi de model i aposta pel porta a porta amb el qual es preveu reciclar més i disminuir els costos, ja que es portaran menys tones de rebuig a l'abocador i s'augmentarà la bonificació per reciclar. A més, inicialment, no s'haurà de tocar la taxa d'escombraries que paguen els veïns, que és de 97 euros. Segons l'alcalde, «no tenim alternativa» i puntualitza que no s'ho havien plantejat abans perquè «fa uns anys era més car i el nivell de reciclatge era prou bo, però ara tal com ha evolucionat tot ens forcen a reciclar més i ens carreguem de dèficit i, o canviem de sistema o hi perdem diners». En aquest sentit, consideren que el porta a porta «és el més adequat perquè és el sistema més eficient».

Un cop estudiada la viabilitat de la seva implantació, l'Ajuntament ha fet una primera sessió informativa i participativa adreçada als veïns i veïnes del municipi. La implantació del porta a porta a porta suposarà la desaparició dels contenidors de la via pública, excepte els de vidre, una fracció que no es recull amb aquest sistema. Cada dia els ciutadans hauran de deixar a la porta de casa seva la galleda amb la fracció que es reculli aquell dia, segons marcarà un calendari establert. Tot i que el projecte encara s'està definint, la recollida es faria a partir de les 10 de la nit.

El municipi també disposarà d'una àrea d'emergència amb contenidors de cada fracció, que es preveu situar al costat de la deixalleria, perquè els ciutadans en pugin fer ús en cas de necessitat. Ara, el consistori treballa en els detalls del projecte i té previst reunir-se amb diferents col·lectius. Un cop enllestit, es farà la campanya informativa amb la idea d'implantar el nou sistema abans de l'estiu vinent.