La regidora Xus Segura aparca la seva renúncia i deixa en l´aire el futur polític a Sant Joan

La regidora de govern a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Xus Segura ha aparcat, de moment, la seva decisió de renunciar a l'acta com havia anunciat. Tenia previst de plegar en el darrer ple, però minuts abans que se celebrés va comunicar la seva revocació al secretari, i ja no va assistir a la sessió plenària. Diu que es vol donar uns dies de marge per reflexionar abans de prendre una decisió definitiva.

Segura, que el 2015 es va presentar com a independent amb la llista de CiU encapçalada per l'alcalde, Gil Ariso, havia presentat la renúncia fa uns dies amb la intenció de deixar l'acta, renúncia que s'havia de formalitzar en el ple municipal. Com ja va explicar aquest diari, ho va fer al·legant «motius personals i professionals», però sense negar que al darrere hi hagués possibles factors polítics vinculats amb la situació que travessa actualment el país. Finalment, aquesta renúncia no s'ha arribat a fer efectiva perquè ha posposat la decisió, i es manté com a membre de l'equip de govern, si bé ha estat desposseïda de les àrees d'Envelliment Actiu i de Serveis Socials i Salut de les quals es responsabilitzava com a regidora, i que ara han passat a mans de l'alcalde.

Una peça clau per al govern



Tot plegat, deixa l'actual govern de Sant Joan en una situació de provisionalitat, a l'espera del que finalment acabi decidint Segura, que en declaracions a aquest diari ha assegurat que «ara per ara, no descarto res».

I és que la majoria absoluta de govern entre convergents i republicans a Sant Joan es manté per la mínima, amb nou dels disset regidors del consistori, i el seu futur dependrà de la continuïtat o no de Segura. Si renuncia a l'acta, com semblava en un principi, entraria en el seu lloc un nou integrant de la llista de Convergència a les eleccions del 2015 (correspondria a Miquel Pujol, que anava de número 7), però si Xus Segura finalment no renuncia i, per tant, no deixa el ple i no recupera les carteres que tenia de govern, passaria a ser regidora no adscrita, i això vol dir que l'oposició sumaria un nou membre i l'equip de govern perdria la majoria absoluta.

Xus Segura és regidora de l'Ajuntament de Sant Joan des del 2011. Aleshores va concórrer a les eleccions com a número 4 per la llista de CiU i com a representant d'Unió. En els darrers comicis, es va presentar per la mateixa llista però com a independent, i anava de número 3.