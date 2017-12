Ibada construirà una vintena de pisos de lloguer per a gent gran a Navarcles

La Fundació Ibada té previst començar, a principi de l'any vinent, la construcció d'un conjunt de pisos de lloguer per a gent gran a tocar de la residència d'avis de Navarcles, també de la seva propietat. Aquests habitatges estaran adreçats a persones grans que vulguin continuar vivint soles i, per aquest motiu, estaran adaptats a les seves necessitats i disposaran de serveis al seu abast. La fundació privada preveu tenir-los enllestits a mitjan 2019.

En total, l'edifici constarà de 21 pisos d'una o dues habitacions, sala-menjador, cuina, bany i traster i la idea és que els residents puguin demanar serveis en funció de les seves necessitats. També disposarà d'una sèrie d'espais comuns com un pati, una sala polivalent, gimnàs i menjador, per si alguns dels veïns volen fer àpats comuns.

Els pisos es construiran en uns terrenys de propietat molt propers a la residència i els dos edificis estaran separats per una zona verda. Tot i la proximitat amb el centre de gent gran, es tracta de dos serveis totalment independents. Segons la directora general de la Fundació Ibada, Maria Bosch, no es tracta de pisos tutelats sinó d'un model de funcionament, més freqüent en altres països, que «intenta apropar els recursos al domicili en habitatges que estiguin adaptats» i que no dificultin la vida de les persones grans a casa.

La proximitat dels habitatges que es construiran amb el centre cultural de Navarcles permetrà «poder gaudir fàcilment dels serveis que ens ofereix l'equipament», apunta Bosch.

Els pisos estaran destinats exclusivament a gent gran a través d'un contracte de lloguer «amb preus que no poden ser desorbitats» tenint en compte a qui van adreçats. Tot i que els requisits no estan acabats de definir, els socis de la fundació tindran prioritat «però no seran exclusivament per a ells ni només per a la gent de Navarcles, sinó per atendre el públic en general, com la resta de serveis que tenim a Ibada», assegura la directora general.

Ibada, que es fa càrrec del finançament del projecte, està pendent del permís d'obres definitiu per iniciar la construcció a principi de l'any vinent i s'ha fixat un termini d'execució d'un any i mig, per la qual cosa els habitatges estarien enllestits a mitjan 2019. La Fundació Ibada, amb 40 anys de trajectòria, té residències a Navarcles i a Castellgalí i també un Servei d'Atenció Domiciliària. Ara, a la seva oferta hi sumarà els pisos adaptats per a gent gran que es construiran a Navarcles.