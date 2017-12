Recollida de signatures al Bages sud per reclamar un segon pediatre al CAP

Usuaris dels CAP de Sant Vicenç de Castellet, el Pont de Vilomara i Castellgalí estan recollint firmes per reclamar a l'ICS la incorporació d'un nou pediatre, després que a l'estiu va plegar un dels dos que té assignats aquesta àrea. La Generalitat admet que té «moltes dificultats» per cobrir la plaça perquè falten professionals, però preveu donar-hi solució en breu amb una metgessa de família formada en pediatria que contractarà a jornada completa.

La falta de pediatres a la Catalunya Central s'arrossega de fa temps perquè «n'hi ha pocs» i prefereixen treballar a prop de Barcelona, que és d'on provenen la majoria, apunta la directora del servei d'atenció primària Bages-Berguedà de l'ICS, Anna Forcada. Els darrers a patir-ho han estat els usuaris de l'àrea bàsica que engloba els municipis de Sant Vicenç, el Pont i Castellgalí, amb la renúncia, l'estiu passat, d'un dels dos especialistes que hi treballaven.

«Això ens ha posat en una situació complicada», apunta Forcada, i ha obligat la Generalitat a buscar maneres de reorganitzar el servei a l'espera de poder disposar d'un substitut que no trobava. Fa unes setmanes el Col·legi de Metges va publicar un anunci oferint aquesta plaça a contracte indefinit «però sense cap resposta i sense que ni tan sols ningú hagi contactat per interessar-s'hi», assegura Forcada.

Mentrestant, s'ha optat per suplir la vacant que està lliure des de l'estiu amb metges de família del mateix equip formats en pediatria però que ja tenen la seva pròpia feina, i també s'ha recorregut a una pediatra que cobreix baixes amb contracte parcial. Finalment, es podrà comptar amb una metgessa de família formada en pediatria, però en aquest cas dedicada exclusivament a cobrir la vacant. De fet, ja fa un temps que l'ICS està en contacte amb la metgessa però no havia estat possible contractar-la fins ara per un problema «de convalidacions» que es preveu resoldre en un termini d'uns quinze dies, i a partir d'aleshores ja es podrà incorporar a la feina, segons han apuntat des de l'ICS. Mentre hi ha hagut aquest temps d'espera, la metgessa en qüestió ja ha estat rebent formació en pediatria, i ho continuarà fent un cop ja hagi començat a treballar.

Amb els dos pediatres, el servei podrà tornar a funcionar amb normalitat, amb un nombre de nens assignat a cada un que no superarà els 1.200, que és el màxim recomanat per la Generalitat.



Un problema endèmic



Les dificultats per substituir baixes o places de pediatria que queden vacants no són noves, i s'agreugen amb el pas del temps perquè els més grans es van jubilant i, en canvi, hi ha pocs metges que surtin amb aquesta especialitat de la carrera.

Fora de l'àrea de Barcelona, aquesta problemàtica encara s'agreuja més. En el cas de la Catalunya Central la implantació aquest curs de la carrera de Medicina a Vic podria ajudar a revertir aquesta situació, «però fins d'aquí a deu anys no sortirà la primera promoció», explica Forcada, tenint en compte els sis cursos de carrera, el MIR, i els anys d'especialització. Per això cada cop s'opta més per formar metges de família amb màsters i postgraus de més curta durada i que, tot i no ser pediatres, «poden treballar de forma còmoda i ser resolutius», apunta Forcada.