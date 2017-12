El Pont iniciarà després de festes les obres de reforma del Casal, que duraran 4 mesos

L'Ajuntament del Pont de Vilomara ja ha adjudicat a la manresana Serveis Integrals 360 Plus la reforma de l'edifici del Casal de la Mainada, tot i que deixarà l'inici de les obres per a després de les festes de Nadal. El termini d'execució es preveu d'unes 17 setmanes, de manera que s'espera que hi treballin fins a l'abril o el maig.

Les obres, que s'han adjudicat per valor de 161.098 euros, consisteixen en una reforma integral de l'interior de la planta baixa de l'edifici, que és la que més s'utilitza. El principal motiu és l'adequació de l'immoble a la normativa vigent, però les obres també serviran per millorar i dignificar un espai cultural i de lleure al servei del poble i ajudar a potenciar-lo: «com més en bon estat estigui i més agradable sigui, potser ens el demanin més en comptes d'altres equipaments», apunta l'alcalde, Cecilio Rodríguez.

Les obres preveuen una il·luminació completament nova, canvis en les portes d'emergència, uns lavabos adequats a la normativa vigent, una millora de la climatització, i també uns accessos més adaptats i dignes. «Són uns canvis més tècnics que estètics», diu Rodríguez, però permetran modernitzar i adequar unes instal·lacions que havien quedat obsoletes.

L'edifici és en uns terrenys municipals que l'Ajuntament va cedir al començament dels anys 80 a l'entitat Casal de la Mainada Vilomarenca perquè el construís i el gestionés. Amb el temps, l'entitat va desaparèixer, i l'edifici va quedar per a l'Ajuntament, que ara ha vist la necessitat d'haver-lo d'adequar a la nova normativa.

Actualment, aquest edifici s'utilitza com a equipament per a activitats que organitza l'Ajuntament, o també se cedeix a les entitats que ho demanin. També el fa servir la banda de majorets, i, per exemple, s'utilitza per a la xocolatada de després de la rua de Carnaval.

El Casal de la Mainada del Pont de Vilomara és un edifici de dues plantes, i ara només s'intervindrà a la planta baixa, tenint en compte que és la més utilitzada (a dalt bàsicament hi ha despatxos). Més endavant també es podria adequar la planta superior, però de moment no hi ha cap data fixada per fer-ho.

Per a les obres de reforma de la planta baixa, l'Ajuntament disposarà d'un ajut de caixa de la Diputació de Barcelona, que podrà retornar en un termini de deu anys sense interès.