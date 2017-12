El Bages va registrar 63 casos d´absentisme escolar crònic el curs passat

La comarca del Bages va registrar l'any passat un total de 344 casos d'absentisme escolar, 63 dels quals crònics. És a dir, alumnes que van perdre entre 90 i 120 hores lectives al mes. Dos d'aquests casos van haver de ser derivats a la Fiscalia per manca d'implicació dels pares. Aquestes són les principals dades que es deriven del protocol d'absentisme escolar del Consell Comarcal del Bages, un informe que també apunta que, entre aquests casos, no hi ha un perfil comú, però que la majoria de casos d'absentisme es concentren en el primer curs d'educació infantil, i en el de tercer d'ESO. El conseller comarcal Albert Marañón ha destacat que no es tracta d'unes xifres preocupants respecte a d'altres territoris, però ha subratllat que la prevenció és necessària per tal de mantenir-les i, fins i tot, reduir-les. Per aquest motiu, el Consell Comarcal del Bages ha llançat un concurs de curtmetratges amb l'objectiu que els alumnes expliquin per què és necessari anar a l'institut.

L'absentisme escolar és una realitat que cal combatre i, per això, el Bages treballa amb un protocol transversal que implica el Consell Comarcal, els ajuntaments, els instituts, la policia i, fins i tot, la fiscalia. Les dades del darrer curs destaquen que, en total, hi ha hagut 344 casos d'absentisme escolar, 129 corresponen a noies i 131 a nois. D'aquests, una gran part són casos d'absentisme del tipus regular i només 63 es qualifiquen com a crònics.

Segons han explicat des del Consell Comarcal, no hi ha un perfil comú entre els alumnes que no assisteixen a classe. Malgrat tot, en els casos més greus sovint hi ha d'altres problemàtiques associades. És l'exemple dels dos casos que s'han hagut d'acabar derivant a la fiscalia per falta d'implicació familiar. En un d'ells, l'alumne feia més d'un any que no assistia a classe perquè tenia fòbia i, en l'altre, hi havia una certa permissió per part dels pares.

Per tal de mantenir o reduir aquestes dades que, des del Consell Comarcal, no es qualifiquen de negatives, l'ens ha llançat un concurs de curtmetratges entre els alumnes de tercer i quart d'ESO. L'objectiu és que siguin els mateixos estudiants els qui expliquin els motius pels quals és necessari anar a l'institut, i motivar així els qui no ho fan.

Els curtmetratges es poden fer arribar en format digital al Consell Comarcal fins al pròxim 1 de març, i hi haurà tres premis. El primer guardó és un val de 600 euros per al viatge de fi de curs, el segon 200 euros per a material escolar, i l'últim és un paquet d'entrades per al cicle de teatre Platea Jove. El lliurament dels guardons es farà el 21 de març.