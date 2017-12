Delegats de 23 centres del Bages i Moianès debaten sobre educació a Sant Vicenç

Un total de 265 persones, entre alumnat i professorat del Bages i el Moianès, es van aplegar a Sant Vicenç de Castellet per analitzar i debatre entorn del paper dels delegats i delegades en el tractament de la diversitat i la convivència en els centres educatius. Durant la sessió, els representants de 23 centres d'ensenyament secundari van treballar els rols del delegat i delegada d'aula com a agents dinamitzadors del grup, van rebre suport informatiu per tal de desenvolupar millor les seves funcions i se'ls va facilitar un espai d'intercanvi d'idees i propostes.

A més, els professors i professores acompanyants de cadascun dels centres també van poder compartir experiències durant la trobada matinal. Entre les temàtiques abordades durant la jornada hi havia aspectes tan importants des del punt de vista educatiu com el valor de la diversitat, la importància del respecte i la necessitat d´erradicar els estereotips i les etiquetes en les relacions amb els altres.

Els i les estudiants del CFGS d'Animació sociocultural i turisme del Guillem Catà van ser els encarregats de dinamitzar les sessions grupals amb les persones participants, havent rebut prèviament una formació a càrrec de l'Institut Diversitat. Aquest centre, a més, també va ser el responsable de dur a terme una formació específica durant la trobada adreçada al professorat acompanyant i la resta de professionals de l'àmbit de joventut que hi van assistir.

El Consell Comarcal del Bages fa una valoració positiva de la 32a trobada de delegats i delegades de secundària del Bages i el Moianès, una jornada que tenia com a objectiu treballar la diversitat i la convivència i que va comptar amb la participació de tots els centres públics de la comarca i una part dels concertats/privats.

La jornada era organitzada pel Servei de Joventut del Consell Comarcal del Bages amb el suport de la Direcció General de Joventut i la col·laboració del Cicle Formatiu de Grau Superior d´Animació Sociocultural i turístic del Guillem Catà i professionals de joventut dels municipis de la comarca.