Manresa va trencar ahir dues setmanes seguides amb les mínimes sota zero

El fred persistent que s'arrossega des de final de novembre ha fet que a Manresa els termòmetres hagin marcat mínimes sota zero durant dues setmanes. Ahir es va trencar aquesta continuïtat, amb una mínima de 2 graus positius, després de 14 dies seguits en negatiu, i amb previsió d'una treva fins a final de setmana.

Com més a prop de la munta-nya, més s'ha notat el fred (vegeu alguns valors a la taula de la dreta de la pàgina), però el fenomen ha estat generalitzat i les glaçades s'han estès pel conjunt de les comarques centrals, amb unes temperatures més pròpies de ple hivern que de final de tardor.

Després d'una certa bonança durant la tercera setmana de novembre, va començar un descens en picat –de gairebé 5 graus entre el 25 i el 26 de novembre– que ha mantingut l'àmbient gèlid durant quinze dies. En el cas de Manresa, ens hauríem de remuntar a gairebé sis anys per trobar un període tan llarg de mínimes consecutives sota zero –també de 14 dies–, segons dades del Camp d'Aprenentatge del Bages. Va ser del 3 al 13 de febrer del 2012, en què el termòmetre va arribar a marcar 8 graus negatius. Aquesta vegada, les temperatures no han baixat tant, però amb la diferència que aquells registres eren de ple hivern i no de final de tardor.

En tot l'episodi de fred actual, a Manresa s'ha baixat dels 5 graus en tres ocasions, amb la mínima més baixa el dia 4 de desembre, en què es va arribar als -5,8 ºC. És la segona mínima més freda d'enguany, després dels -6,6 graus que es van registrar el 18 de gener passat. De tota manera, són valors extrems, i molt poc habituals en una ciutat com Manresa, que no tenia temperatures tan baixes des del febrer del 2012.

Amb aquests valors tan baixos, les mínimes d'aquests dies de desembre se situen gairebé 5 graus per sota de la mitjana de tot el mes que hi ha registrada a Manresa des del 1990, i que és d'1,5 graus). Les màximes també són més baixes de l'habitual, però la diferència no és tan acusada: la mitjana actual és de 9,9 graus respecte als 11,1 dels últims 27 anys.

El clima d'aquests darrers dies també s'ha caracteritzat per una forta amplitud tèrmica, amb unes mínimes molt més fredes que les màximes. Això fa que, alguns dies, la diferència entre la temperatura diürna i la nocturna hagi estat molt àmplia, com ara els 17,1 graus el 4 de desembre, en què la màxima va ser d'11,3 ºC, mentre que la mínima va caure als -5,8.