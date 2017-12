El Bages registra prop de 350 casos d´absentisme en l´educació obligatòria

Alguns dels integrants del protocol per a la prevenció i la intervenció en l´absentisme escolar al Bages, ahir

La comarca del Bages va registrar el curs passat (2016-2017) un total de 344 casos d'absentisme escolar d'alumnes de primària i secundària, 63 dels quals es consideren crònics, és a dir que van faltar a classe entre 16 i 20 dies al mes. Així es desprèn de les dades obtingudes pel protocol per a la prevenció i la intervenció en l'absentisme escolar a la comarca del Bages fetes públiques ahir durant la presentació de la campanya liderada pel Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa per tal de fer front a aquesta problemàtica.

Dels 344 casos d'absentisme escolar (1,4%) , 171 corresponen a noies i 173 a nois. La majoria són absències considerades regulars, és a dir que es tracta d'estudiants que falten a classe entre 6 i 15 dies al mes, i només 63 són de tipus crònic. D'aquests, 2 casos s'han hagut de derivar a la Fiscalia per manca d'implicació de la família. Del total de casos d'absentisme recollits, el percentatge més elevat es concentra en el primer curs d'educació infantil i el tercer curs d'educació secundària (ESO), que arriba al 3% del total d'alumnes matriculats a la comarca. A la resta de cursos el percentatge és de l'1%. Segons el conseller de l'Àrea d'Acció Social i Ciutadana, Albert Marañón, «les dades ens dibuixen una situació que no és alarmant» però destaca la importància de la prevenció «i la promoció dels valors d'anar a l'escola» per mantenir o reduir aquestes xifres.

El protocol per a la prevenció i la intervenció en l'absentisme escolar a la comarca del Bages promou el treball en xarxa de manera transversal i inclou la implicació de les administracions, governs locals, centres educatius, cossos policials i la fiscalia, que intervé amb les famílies en aquelles situacions que no s'han pogut resoldre en l'àmbit escolar o dels serveis socials. En aquest sentit, el fiscal de l'àrea de Manresa-Igualada, Joan Ramon Menach, remarcava ahir que el protocol ha permès «redreçar algunes situacions i es poden haver previngut situacions greus».

La directora de l'institut de Cal Gravat, Elisa Altimiras, destacava la importància d'intervenir per frenar l'absentisme escolar especialment entre els alumnes de 3r i 4t d'ESO, «un moment en què els adolescents comencen a ser autònoms i és quan configuren el seu futur, que els marcarà la resta de la vida».

Durant la presentació de la campanya per lluitar contra l'absentisme escolar, que es va fer ahir al migdia a la seu del Consell Comarcal del Bages, també es va posar en relleu que sovint alguns dels casos d'absentisme escolar estan associats a altres problemàtiques de risc social.