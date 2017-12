Ercros atura Flix i deixa d´endur-se definitivament la sal de Cardona

La planta de producció de clor d'Ercros a Flix (Ribera d'Ebre), que era la destinatària de la sal que s'extreia del runam de Cardona, aquest dilluns ja no va tenir activitat, 118 anys després que es posés en marxa. I amb la seva aturada es va fer efectiva de manera definitiva la no-utilització de la sal cardonina per part de la companyia.

Tot i que ja no s'extreia mineral del runam vell des de final de novembre, Ercros encara va retirar fins divendres passat sal que hi havia emmagatzemada a la planta bagenca per utilitzar-la fins al darrer moment en la fabricació de clor a Flix. Ahir, però, es complia la data límit fixada per la Comissió Europea per deixar de produir clor amb mercuri, que era el sistema que emprava la factoria de les Terres de l'Ebre.

Per aquest motiu, justament ahir es va començar a aplicar l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) derivat d'aquest tancament i canvi de producció. Tal com ja va explicar Regió7, Ercros i els comitès d'empresa van acordar que l'ERO afecta 105 treballadors, 34 a Cardona (on la planta cessarà definitivament l'activitat), 43 a Flix (on es mantindrà la producció de fosfat bicàlcic fins al 2020) i 23 a Vila-seca. L'acord es va signar tot i que la plantilla cardonina hi va votar en contra.

Delegats del personal de la factoria bagenca han explicat que de moment la companyia encara no els ha fet arribar la carta d'acomiadament, per la qual cosa «seguim anant cada dia al nostre lloc de treball», tot i que no poden fer cap activitat: «és una situació molt descoratjadora», afirmen.

Les mateixes fonts també han concretat que dilluns era l'últim dia que tenia cadascun dels treballadors per comunicar si optava per deixar l'empresa o demanar un trasllat a una altra de les factories d'Ercros, que és una opció a la qual es poden agafar tots els afectats per l'ERO. Tot apunta que la majoria dels treballadors hauran sol·licitat un trasllat (fixant un ordre de preferència de destinació), però quan l'empresa els comuniqui quina plaça els assigna podran dir si l'accepten o si opten per la desvinculació i la indemnització corresponent. I tot i que la planta de Cardona cessa completament l'activitat, les mateixes fonts també han explicat que fins al 31 de març del 2018 quedarà a les instal·lacions un grup de sis treballadors per realitzar tasques de neteja.

A la planta de Vila-seca I, Ercros va deixar d'operar amb tecnologia de mercuri el 4 de desembre passat, després de 47 anys d'activitat. Fa una setmana que es fan les proves per posar en marxa l'ampliació de la planta de clor amb tecnologia de membrana.