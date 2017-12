La Fira Santpedor en flor estrena la seva versió d'hivern aquest cap de setmana

Santpedor celebrarà per primer cop aquest proper dissabte i diumenge l´edició d´hivern de la Fira Santpedor en flor, que va estrenar a la primavera, i ho farà ampliant els espais d´ornamentació floral i les activitats. Per això s´allargarà durant tot el cap de setmana.

En total s´engalanaran set espais, a càrrec de les floristes Montse Baraldés i Montse Cambero, com ara les places de l´Església i de la Font, mentre que les instal·lacions florals aniran a càrrec de Santpedor Art i Creació. La plaça Gran també serà un dels punts neuràlgics, amb el mercat de la flor que organitza Ampans, i on també hi haurà activitats paral·leles tant dissabte com diumenge.

Entre les activitats a la plaça Gran destaquen una exhibició de l´Associació d´Esgrima Antiga, dissabte d´11 a 1, i una cantada de Nadales amb el Cor de Teies i la coral Xerinola, mentre que a la Capella es faran visites guiades als privilegis reials de Santpedor. A Cal Paraire, també a la plaça Gran, hi haurà un espai dedicat a la cuina de Nadal amb caldo amb Conserves Ferrer, i exposicions de fotografia i ceràmica; i sota les voltes de l´Ajuntament hi haurà una mostra de llibres artesans i pintures.

La fira també incorporarà exhibicions artístiques, amb diverses performances de dansa, dissabte i diumenge d´11 a 12, a Cal Bufó, i diverses projeccions durant tot el dia, a càrrec de Tanitart i escola de dansa Castellnou d´Anna Maria Blas. Per la seva banda, el pastor local Hilario Novillo, que aquest estiu va guanyar el concurs de gossos d´atura de Castellar de n´Hug, farà una demostració d´habilitat de gos d´atura, diumenge d´11 a 12 al pàrquing del carrer Antoni Vila.

Finalment, també hi haurà espai per a les degustacions i tapes durant tot el cap de setmana. En aquest cas, a l´espai el Born, a càrrec de Terrer, restaurant Solers, Cerveses Granyut Mas de Sant Iscle, i l´Olivera. Diumenge també es podrà degustar un dinar floral, per al qual caldrà reserva prèvia.

La primera Open Nigth, amb música i màgia

Coincidint amb la fira, la nit de dissabte a diumenge se celebrarà la primera Open Night Santpedor, que organitza CUSA, i que mantindrà els comerços oberts fins a les 11 de la nit. Des de primera hora de la tarda i fins a les 9 de la nit hi haurà un carruatge que recorrerà el barri antic.

L´Open Night també organitzarà activitats complementàries, amb l´espai del Born com a punt central amb la degustació de tapes, si bé també es farà una ronda per diversos establiments. També hi haurà l´animació musical de dos Dj, l´un a partir de les 10 de la nit a la plaça de la Font, i l´altre al mateix Born a partir de les 11. Tot plegat, es complementarà amb actuacions de màgia a càrrec de Manel Rived.