L'ICS de la Catalunya Central organitza una jornada de treballs de recerca

La Gerència Territorial Catalunya Central de l´ICS ha organitzat la 1a Jornada de Recerca de la Catalunya Central, que tindrà lloc aquest divendres 15 de desembre. L'objectiu és el de potenciar els treballs de recerca dels professionals com a referents de l´atenció primària en aquest territori i de fomentar la col·laboració en la recerca amb la resta d´entitats sanitàries de la Catalunya Central.

La proposta ha tingut una gran acollida, ja que s´hi han presentat 67 treballs, dels quals se n´han seleccionat dotze que es presentaran en format de comunicació oral. La resta, 55 treballs, es podran veure en format de pòster en una sala annexa durant tot el matí. S´han inscrit a la jornada 170 professionals.

L´esdeveniment tindrà lloc a la Torre Busquet de Manresa durant tot el matí i combinarà diverses conferències amb la presentació dels treballs seleccionats. Entre els ponents hi haurà Pere Joan Cardona, president del Consell d´Administració de l´Agència de Qualitat Assistencial (AQUAS), que parlarà dels motius pels quals cal fer recerca a l´atenció primària i de com s´ha de fer; Rosa Morros, presidenta del Comitè Ètic d´Investigació Clínica (CEIC)-IDIAP Jordi Gol, que impartirà la conferència "Quines qüestions ètiques hem de plantejar-nos quan investiguem?"; Elvira Fernández, directora de l´IRBLleida, amb la xerrada "Superant barreres per investigar en salut", i Antoni Dedeu, director de l´AQUAS, que presentarà "Reflexions sobre la recerca a l´atenció primària".

Al llarg del matí es faran tres torns de presentació dels treballs de recerca que han estat seleccionats i durant la cloenda de la Jornada es lliuraran els premis als guanyadors.