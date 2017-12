Fan obres a Sant Fruitós per millorar un col·lector

La canalització que s'ha de reformar està situt al sector de l'escola Paidos

Sant Fruitós començarà aquest dijous, 14 de desembre, a partir de les 9 del matí, els treballs de reposició del col·lector d´aigües residuals dels polígons industrials a l´entorn de l´avinguda Girona.

Segons ha informat el consistori fruitosenc, Aigües de Manresa ha detectat que el col·lector general no està en bon estat de conservació i per aquest motiu es procedirà a canviar-lo. Per tal de realitzar aquests treballs, dijous es realitzarà una cala de comprovació de l´estructura en la zona compresa entre el recinte educatiu Paidos i el carrer Dr. Fleming.

Aquests treballs no afectaran a la circulació del transit tot i que si que es disposarà de menys places d´aparcament en aquest punt. La zona estarà degudament senyalitzada tant pels vehicles com pels vianants.