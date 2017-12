Súria aprova un pressupost de 6,7 milions d´euros per al 2018

L'Ajuntament de Súria va aprovar en el darrer ple municipal el pressupost per a l'exercici de 2018 amb 8 vots a favor (CiU, ERC i aiS) i 4 abstencions (GIIS i PSC). El nou pressupost se situa en 6.716.444 euros. Fonts municipals han posat en relleu que la proposta s'ha aprovada s'ha concretat sobre "els criteris de rigor, austeritat i equitat com a grans eixos de gestió del nou pressupost", orientat cap a la redistribució dels recursos disponibles cap a tres pilars "com són els serveis a les persones, la promoció econòmica i el manteniment i millora d'equipaments municipals".

Pel que fa al capítol d'inversions previstes, les més destacades per a l'any 2018 són la redacció del projecte de l'edifici de Cal Pau, la reeparació de la coberta de l'església del Roser, la remodelació de les piscines municipals (segona fase), la reparació de les baranes del Grup Sant Sebastià i la tercera fase de la urbanització del carrer Sant Sebastià.

Fonts de l'equip de govern han destacat que en aquest pressupost es mantenen les aportacions a l'àrea de Via Pública per conservar en condicions adients els carrers, barris, espais urbans, espais naturals i equipaments. I que la partida destinada als pressupostos participatius amb els barris serà de 90.000 euros, la mateixa quantitat que l'any anterior. També que s'hi preveu la continuació de les accions de manteniment i neteja de l'entorn del riu Cardener i la implementació de la campanya de control dels excrements dels gossos a la via pública.

Un altre dels grans objectius del pressupost municipal per a 2018, segons han posat en relleu les mateixes fonts, és la reducció de la despesa corrent amb mesures d'eficiència que assegurin la qualitat i la viabilitat dels serveis públics. Un exemple d'aquest criteri de gestió és la reducció del cost de la despesa elèctrica en un 18%.

D'altra banda, s'incrementen les bonificacions i exempcions fiscals, ajuts i facilitats de pagament per als contribuents.

Les principals fonts d'ingressos del nou pressupost seran les aportacions d'altres administracions públiques (26%), l'impost de béns immobles (26%) i les taxes i preus públics (22%).