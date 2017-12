Artés munta el Mercat del Trasto diumenge, on recaptarà fons per a la Marató de TV3

El casal de Joves El Kanal d´Artés, en col·laboració amb l´Esplai de l´Amistat, organitzarà el Mercat del Trasto al Passeig Diagonal aquest proper diumenge, 17 de desembre al matí, i ho farà coincidint amb la celebració de la Marató de TV3, enguany dedicada a les malalties infeccioses, de manera que també s´hi podran fer aportacions voluntàries.

El mercat funcionarà de les 9 del matí a la 1 del migdia, i és obert a tothom que estigui interessat a vendre, intercanviar o regalar productes diversos, des de roba, fins a llibres, cartes, eines, o jocs, entre altres. S´hi podrà participar de franc, i només caldrà demanar les taules necessàries a través de l´adreça de mail elkanalartes@gmail.com, o bé passant directament pel casal en l´horari d´obertura, de dilluns a divendres, de 5 de la tarda a 8 del vespre.

El mercat es complementarà amb activitats diverses al mateix passeig Diagonal per recollir fons per la Marató de TV3, com ara un assaig dels Bastoners d´Artés, o una exhibició de balls en línia, i s´habilitarà una zona de joc per als infants. A més, a primera hora hi haurà xocolata i coca per a tothom.