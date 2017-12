Fruits secs amb regust social

Conserves Ferrer, amb seu a Santpedor, i la cooperativa Mans, promoguda per la Fundació Catalunya La Pedrera, han sumat esforços per treure al mercat fruits secs ecològics amb una finalitat social: donar feina a persones amb dificultats. El nou producte, elaborat per pagesos de proximitat, uneix l'experiència de la cooperativa social en producció ecològica i inserció laboral i la de l'empresa bagenca en la comercialització de productes tradicionals i artesans.

El nou producte és 100% ecològic i, de moment, s'ha llançat al mercat 19 referències de fruita seca, des d'avellanes o anacards fins a pinyons, nous o ametlles, amb preus que oscil·len entre els dos i els set euros. L'envasat del nou producte es realitza a l'obrador de la Fundació Topromi, ubicat a la Canonja, on s'han creat 3 llocs de treball (2 d'inserció i 1 de suport) i es preveu generar 3 llocs de treball d'inserció més fins al 2020. En el primer any al mercat s'espera poder facturar 61.000 euros i la previsió de creixement fins al 2020 és del 69%.

Segons el responsable d'Empresa Social de la Fundació Catalunya La Pedrera, Pau López, el nou producte «reverteix a generar oportunitats laborals per a joves amb dificultats i ajuda pagesos de proximitat» revalorant la pagesia catalana i les explotacions ecològiques del territori.

Segons el director de la Cooperativa Social Mans, Jordi Balari, el projecte «és un inici de col·laboració que pot anar molt més enllà dels fruits secs perquè si Ferrer, el dia de demà, treballa amb més productes ecològics podem arribar a proporcionar també verdura per poder desenvolupar aquesta gamma». De fet, el director general de Conserves Ferrer, Jordi Serra, assegura que es tracta «d'un projecte de futur» i ha anunciat que l'any vinent Ferrer traurà al mercat una línia de productes ecològics, que obre la porta a noves col·laboracions.

La cooperativa social Mans és una cooperativa de productes ecològics i majoritàriament de proximitat que insereix laboralment i social joves amb dificultats. El projecte, que va néixer el 2011 promogut per la Fundació Catalunya La Pedrera, envasa i comercialitza fruita, verdura, llegums i fruits secs ecològics produïts pels seus socis, Fundació Molí d'en Puigvert i els Horts de Sant Benet, i els 26 integrants de la Xarxa de Productors Associats.

El projecte social es fa en coordinació amb els ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi de Llobregat, Navarcles, Sant Fruitós de Bages i Manresa per a la derivació de joves, i amb entitats socials expertes en la inserció social i laboral de persones amb dificultats, especialment joves.