L'alcalde de Sant Fruitós titlla de «procediment obscur» l'adjudicació de les obres del crematori de Manresa

L'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, ha titllat aquest dimecres de «procediment obscur» l'adjudicació per part de l'Ajuntament de Manresa de les obres per construir el futur crematori de la ciutat a l'empresa Serveis Funeraris de Barcelona, S.A.. Així ho indica en un comunicat en el qual el batlle també es mostra «perplex» perquè el consistori de la capital del Bages no hagi respost per escrit a les al·legacions presentades pel seu ajuntament al projecte i en canvi si que se n'hagi traslladat la resolució als mitjans de comunicació. L'Ajuntament de Sant Fruitós també planeja construir un crematori al seu terme.

Batanés troba «poc elegant no rebre una resposta oficial a les al·legacions presentades, considerant que més enllà de ser acceptades o rebutjades, emetre un escrit de resposta hauria de formar part de la normalitat entre ajuntaments» i qualifica d'inadmissible que «es conegui la resposta a través de la noticia en premsa en relació a la presentació del regidor Marc Aloy». El regidor va ser l'encarregat d'anunciar ahir que l'Ajuntament de Manresa dóna llum verd a la construcció del tanatori.

També sobta, a parer del batlle, «el desplegament de mitjans humans i econòmics que està fent, i que està disposat a fer, l'Ajuntament de Manresa envers la construcció d'una instal·lació privada de tanatori-crematori. Per altra banda es destaca que hi ha un reconeixement per part del regidor Aloy en el sentit que falta la urbanització i que no es pot iniciar l'activitat sense estar urbanitzat, però el més sorprenent és que Manresa està disposada a gastar 450.000 euros de les arques municipals per avançar una urbanització que ha de servir per un lucre a una empresa privada».

Quan a establir per a finals d'aquest mateix any l'inici de les obres de construcció, Batanés està sorprès: «volen començar abans d'acabar l'any i en canvi no s'ha iniciat ni tant sols la licitació de les obres d'urbanització». Tot plegat, conclou el comunicat de l'alcalde, «molt obscur».