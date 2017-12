Sant Fruitós tindrà un lavabo públic permanent al costat del Cobert del Batre

L´Ajuntament de Sant Fruitós construirà una cabina de vàter d´us públic amb caràcter permanent al costat del Cobert de la Màquina de Batre i la plaça de l'Onze de Setembre, per tal de dotar aquest espai d´un servei que es considera necessari ja que s´ha convertit en un punt neuràlgic del municipi. Aquest nou servei, que és previst que s´instal·li durant el primer semestre del 2018, serà una cabina prefabricada que estarà en servei les 24 hores del dia.

La cabina serà adaptada per a persones amb mobilitat reduïda, serà espaiosa i comptarà amb un vàter i una pica. Funcionarà amb un sistema d´autoneteja per tal de higienitzar-la de manera constant, la qual cosa, segons el consistori, suposarà una inversió menor en serveis de neteja manuals i alhora una major eficàcia en la higiene. A banda també reposarà el paper automàticament i comptarà amb un sistema de seguretat i evacuació per tal de facilitar la sortida d´alguna persona que pogués quedar-s´hi tancada o patir algun problema que li impedís sortir-ne.

Pel què fa a l´impacte en l´entorn on s´ubicarà, fonts municipals han explicat que aquest nou servei és previst que tingui una aparença que encaixi amb l´espai on es troba per tal de reduir l´impacte visual.

Aquest servei públic s´ubicarà al lateral del Cobert de la Màquina de Batre, prop del carrer Germán Duran. Per tal de poder ubicar-hi la cabina l´Ajuntament executarà tots els treballs necessaris pel seu correcte funcionament que consistiran principalment en l´execució del desaigua i dotar-la dels serveis d´aigua i electricitat necessaris.

El consistori que ja té el projecte enllestit executarà les obres durant aquest proper any aprofitant que la Diputació ha obert una línia d´ajuts pel 2018, per valor de 30.000 euros, que permetrà fer front a una part del cost del projecte. El cost de la cabina i la preparació de l´espai per tal de realitzar-ne la instal·lació és d´aproximadament 70.000 euros.