Súria afrontarà l'any que ve el projecte per fer de Cal Pau un centre cultural

Súria farà front l'any que ve al projecte que ha de definir un dels equipaments de més envergadura del municipi dels propers anys, el de la biblioteca i espai cultural en què vol convertir l'edifici de l'antic restaurant del Cal Pau. La redacció del projecte que ha de concretar la rehabilitació de l'inmoble és una de les inversions més destacades del pressupost aprovat per l'Ajuntament surienc per al 2018.

El consistori va adquirir l'edifici de Cal Pau el març del 2015 amb l'objectiu de reordenar urbanísticament tota aquesta àrea i convertir-lo en un equipament cultural que es preveu que tingui la futura biblioteca pública com a element central, a banda d'altres possibles espais com una sala polivalent i, si és possible, també una àrea per a entitats del poble. Es tracta d'un edifici molt cèntric (ubicat al carrer de Salvador Vancell, davant de la plaça de Sant Joan) i amb una superfície de 800 metres quadrats. Després de l'adquisició de l'immoble, es va enderrocar la part posterior de l'edifici per poder crear un nou espai urbà davant de l'església parroquial de Sant Cristòfol. L'abril d'aquest any també es va tirar a terra la tribuna de la façana principal com a mesura de seguretat, ja que s'hi havien produït alguns despreniments. Cal Pau era el nom popular de la històrica Fonda Guilà, que va ser el principal hostal i restaurant de la vila durant gairebé un segle.

A partir de la redacció del projecte, que és el que s'ha previst en el capítol d'inversions de l'any que ve, l'Ajuntament podrà afinar el cost de l'obra per a la transformació de l'immoble i establir un calendari per fer realitat aquest equipament que fa anys que el consistori té en cartera.



L'església del Roser i les piscines

A banda del projecte de Cal Pau, en el capítol d'inversions també destaquen les actuacions en dos espais prou significatius. D'una banda, l'església del Roser, situada al Poble Vell, en la qual des del 2002 s'està fent un treball progressiu de restauració i adequació museística. En el pressupost del 2018 es preveu intervenir en la reparació de la coberta. De l'altra, les piscines municipals, on s'executarà la segona fase de remodelació abans de l'estiu, que preveu renovar els vasos i la platja de la piscina; millorar les instal·lacions actuals, incloent-hi el sistema de desinfecció; construir una nova piscina de xipolleig i uns nous serveis i magatzems; i també una nova escala per accedir a la planta de la terrassa i la instal·lació d'una nova zona de dutxes.