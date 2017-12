Sallent aprova un canvi de terrenys per a l'acord amb els últims veïns de l'Estació

L'Ajuntament de Sallent i l'Institut Català del Sòl de la Generalitat signaran un acord de permuta de dos terrenys, a partir del qual es plantejarà una solució definitiva a les tres úniques famílies que encara queden a l'antic barri de l'Estació. En el ple municipal que hi havia convocat per a ahir al vespre es preveia donar llum verd al conveni entre totes dues administracions per facilitar i culminar el procés de reallotjament dels veïns d'aquest antic sector d'habitatges, afectat des de fa dues dècades per enfonsaments del subsòl.

El que ahir s'aprovava en el ple és el conveni urbanístic entre el consistori i l'Incasòl que, a la pràctica, suposa un intercanvi de solars, d'uns 800 metres quadrats cadascun. L'institut passarà a ser titular d'un terreny, que actualment és de l'Ajuntament, al carrer Verge del Pilar (a la zona de l'envelat), i a canvi l'administració local es farà seu un solar que hi ha davant de la casa consistorial, que en aquests moments és de l'Incasòl.

El que s'aconsegueix amb aquesta permuta és que l'Institut Català del Sòl (que és qui ha estat portant a terme tot el procediment de reallotjament i enderrocs del barri) disposi d'un terreny -el del carrer Verge del Pilar- adequat per oferir-hi parcel·les als veïns que queden a l'Estació perquè hi puguin construir el seu nou habitatge. Es tracta de tres famílies que viuen en cases unifamiliars i que des del primer moment han expressat que la solució que requerien en el seu cas per accedir a marxar del barri era poder fer-se una casa a Sallent.

En l'acord marc signat el 2009 entre la Generalitat, l'Ajuntament i els representants dels veïns ja s'incloïa aquest supòsit, que preveia que es pugui facilitar un terreny on les famílies es puguin construir la seva nova casa i també rebre una compensació econòmica per metre quadrat (de menys quantia que la que van percebre en el seu moment els veïns que només van sol·licitar la indemnització).

La dificultat fins ara ha estat trobar els terrenys públics adients. En aquests que ara passaran a ser propietat de la Generalitat s'hi podran habilitar un total de cinc parcel·les alineades, suficients per donar resposta als veïns afectats. Abans de poder formalitzar l'acord amb els veïns, però, caldrà que la comissió d'Urbanisme aprovi una modificació de planejament, ja que el terreny del costat de l'ajuntament és residencial, i el que es destinarà a les parcel·les per a habitatges té la qualificació d'equipament. Caldrà, per tant, fer també un intercanvi de qualificacions.

Una vegada Urbanisme aprovi aquesta modificació, l'Incasòl ja podrà oferir els terrenys als veïns. De fet, segons ha explicat l'alcalde de Sallent, David Saldoni, aquest organisme ja ha fet una consulta amb les famílies pendents de reallotjament perquè diguin si veuen de bon ull l'oferta de terreny que estan treballant, juntament amb la indemnització pactada en l'acord del 2009. Dues d'elles han donat una resposta afirmativa, mentre que la tercera no hi està d'acord. Tenint en compte els tràmits que falta per superar, s'espera que el reallotjament complet del barri de l'Estació pugui quedar resolt l'any que ve. Si la proposta que prepara l'Incasòl prospera, seran els primers que reben una parcel·la més una indemnització a canvi de la seva casa de l'Estació. Totes les famílies que els han precedit van optar o bé per un canvi directe de pis per pis, o bé per la indemnització.

Actualment l'àrea que ocupava el barri ja és un gran solar de terra, on només resten els tres habitatges.