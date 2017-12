El Bages confia en la marca Geoparc Unesco per internacionalitzar el turisme

La diversitat d'actius que té la comarca més enllà de Montserrat, Cardona, Manresa i Sant Benet, i el segell distintiu del Geoparc Unesco, com a eix vertebrador, són les principals potencialitats que té el Bages a l'hora d'articular la seva oferta turística. Així es desprèn del Pla Estratègic de Bages Turisme, que s'ha elaborat en el darrer any amb la participació de més d'un centenar d'agents de la comarca i que ha de servir de full de ruta per al desenvolupament turístic del Bages.

El document es va presentar ahir en una jornada a la sala Gòtica de la Seu de Manresa coincidint amb els dos anys de la creació de Bages Turisme, l'ens que porta a terme la planificació i gestió turística de la comarca sota el lideratge de l'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal. Segons el president del Consell Comarcal i de Bages Turisme, Agustí Comas, un dels principals objectius del pla és consolidar la marca Geoparc Unesco, «per seguir sent el paraigua» amb la intenció de «començar a internacionalitzar el Bages turísticament». Segons Comas, aquesta marca fa «que s'obri la comarca al món» i l'objectiu de cara al futur «és intentar internacionalitzar l'oferta turística del Bages a través d'aquest nom».

Entre els objectius que té l'ens sobre la taula hi ha el de vetllar per la dinamització de la nova pàgina web bagesturisme.cat perquè «sigui útil i funcional» i tots els agents, públics i privats, se la facin seva. També aposta per desenvolupar un nou pla de comunicació del turisme a nivell comarcal. Comas va destacar la diversitat dels atractius turístics que hi ha al Bages i va afirmar que «hem d'aprofitar tots els actius que tenim, gastronòmics, patrimonials i culturals, per vendre la comarca». En aquesta línia, l'alcalde de Manresa i vicepresident de Bages Turisme, Valentí Junyent, va destacar que el pla estratègic ha fet una ordenació dels actius i les potencialitats que té la comarca i «ara nosaltres hem de fer paquets perquè siguin atractius» perquè els visitants vegin «que tenim moltes coses per ensenyar i compartir».

Una gran part de les persones que visiten i fan estada al Bages ho fan per motius laborals i entre setmana. En aquest sentit, un dels objectius que també es marca Bages Turisme és «aprofitar aquesta gent que omple els establiments entre setmana per donar a conèixer la comarca i vendre el que tenim perquè tornin el cap de setmana a gaudir-ne».

Durant la jornada d'ahir, també es van entregar els diplomes i distintius a la setantena d'equipaments i serveis turístics que enguany s'acrediten com a Punts d'Informació Turística (PIT) i els que estan adherits al Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central.